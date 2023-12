Vasas SC-VESC 1:3 (-22, -18, 12, -17)

Budapest, 100 néző. V.: Kiss Z., Ladányi.

Vasas: Jámbor, Rieder 2, Erőss 9, Botyánszki 17, Fekete 7, Tóth. Csere: Stankovics, Szili (liberók), Olcsváry 11, Märcz 1, Nagy 3, Sinka 4, Kiss 1. Edző: Kőnig Gábor.

VESC: Araújo 16, Sevinger 10, Sólyomvári 13, Richards 17, Bozsó 4, Deli 3. Csere: Bődi (liberó), Piltman, Kovács. Edző: Tumpech Ádám.

Az első játékrészben alaposan meglepték a veszprémiek a listavezetőt, és a kiharcolt előnyükből nem is engedtek (22-25). A második felvonás is a bakonyiakról szólt, a hazaiak nem találtak ellenszert a precízen játszó ellenfelük ellen (18-25). A harmadik játszmára összekapta magát a Vasas, és szépíteni tudtak (25-12). A negyedik szettre azonban a vendégek is koncentráltabban léptek parkettára, és végül meg is nyerték a találkozót (17-25).

A VESC jelenleg a tabella 5. helyén áll 18 ponttal.

Tumpech Ádám: A mai mérkőzésen az idény legmagasabb szintű koncentrációjával rukkoltunk elő. A harmadik szett kivételével nagyon magas arányban betartottuk a taktikát és mindig sikerült átugranunk az előttünk álló akadályt. A Vasas csapata nagyon jó erőkből áll, így nem volt könnyű dolgunk, de csapatként ma azt gondolom, hogy jobbak voltunk. Nagyon nagy szükségünk volt erre a győzelemre, nagy gratuláció a csapatnak.