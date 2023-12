MÁV Előre – SZBRA 3:1 (-24, 16, 19, 12)

Székesfehérvár, 100 néző. V.: Mezőffy, Sík.

MÁV Előre: Dvoracek 29, Király-Tálas ,Vacsi 11,Matos 9, Szabó, Pallag 12. Csere:Kovács (liberó), Michalewicz 1, Andersson 6,Markovic. Edző: Przybylak Lukasz Marcin.

SZBRA: Szerényi 3, Wojcik 12, Berkó 2, Cestero Cruz 9, Szakály 3, Pérez Ramos 19. csere: Fáth, Nagy ( liberók) Krakoczki, Gatard 3, Kobaidze 1, Mayerhoffer. Edző: Kristian Michailov.

A találkozót a vendégek kezdték jobban, és egészen 8-9-ig tartani is tudták előnyüket. A MÁV Előre azonban szép lassan belelendült a játékba, 16-14-nél már két pontos volt a fehérvári előny, ami időkérésre késztette az SZBRA vezetőedzőjét. A balatonfürediek ezt követően rendezték soraikat, és ismét átvették az irányítást. Fej fej mellett haladtak a csapatok a szett végén azonban a Balaton-partiak jobban koncentráltak, és 26-24-re húzták be az első szettet. A második játékrész is szorosan kezdődött, azonban hamar megrázta magát a hazai együttes, és tetemesebb előnyt harcolt ki, amit már nem tudtak behozni Szerényiék (25-16). A harmadik szettben is domináltak a nagy önbizalommal játszó fehérváriak (25-19). A negyedik játékrészben sem történt érdemi változás, így a fehérváriak egy győzelemmel örvendeztette meg a szurkolóikat az ünnepek előtt (25-12).

Kristian Michailov: – Először is szeretnék gratulálni a MÁV Előre csapatának a győzelemhez és természetesen a saját csapatomnak is, mert az eredménytől függetlenül minden labdáért megharcoltak. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, hisz az elmúlt pár hétben teljesen más felállásban készültünk, mint ahogy a legutóbbi meccsünkön találkoztunk egymással a kupa meccsen, de továbbra is azon dolgozunk, hogy javuljon a játékunk.

A Szent Benedekre idén vár még egy Extraliga-mérkőzés, ugyanis december 29-én hazai pályán fogadják a Nyíregyházát 17 órától.