A Telekom Veszprém közleménye: Nyílt levél a szurkolóknak. Kedves Veszprém szurkolók, „O” szektor tagok! A tegnapi napon egy nagyon magas színvonalú és szoros mérkőzésen vereséget szenvedtünk a világ egyik legjobb kézilabda csapatától, a Barcelonától. Kifejezetten izgalmas és fordulatokban gazdag játékban maradtunk alul, semmiképp sem alárendelt csapat képét mutatva. Az eredmény is ezt tükrözi - egygólos vereség. Igazi derbi volt ez a javából, a kézilabda ünnepe. Köszönjük nektek a szurkolást! A Veszprém szurkolótábora Európa hírű és legendásan elhivatott a csapatunk mellett és érte. A kézilabdát szerető és értő közönség vagytok! A Veszprém Aréna miattatok is annyira rettegett pokol az ideérkező csapatoknak. Azt a hangulatot, azt a nyomást, amit a szurkolásotokon keresztül a pályára közvetítetek, senki sem tudja figyelmen kívül hagyni és minden ellenfelünk elismeréssel beszél a Telekom Veszprém pályán lévő 8. játékosáról. Ti is így érzitek és valljuk be – ki- ki vérmérsékletének megfelelően - imádunk őrült 8. játékos lenni. Ebben a Klubban mindenkinek a saját profizmusa alapján meg van a feladata. Tőlünk, a vezetőségtől azt várjátok, hogy a lehető legjobb játékosokat, világsztárokat hozzuk Veszprémbe és minden lehetséges trófeát megnyerjünk, nem is beszélve a hazai meccseinkről. Én, mint a Klub vezetője, azonosulva ezekkel a célokkal, mindenkitől azt várom el, sőt megkövetelem, hogy egyrészt egyénileg teljesítménye legjavát nyújtsa, másrészt mindent tegyen meg annak érdekében, hogy MI, MINT CSAPAT elérjük a céljainkat. Aki ezeknek nem tud megfelelni, azoktól azonnal megváltunk a múltban és így lesz ez a jövőben is. A szabályok és követelmény rendszerek az én felfogásomban a 8. játékosra is érvényesek! Nekem, nekünk nem kell olyan játékos, aki a csapategység ellen tesz vagy éppen arra hergel másokat! A Telekom Veszprém kézilabda csapat edzője Momir Ilic, másodedzője Gulyás Péter, kapusedzője Sterbik Árpád! Azt a kérdést, hogy ki és mikor kerül pályára, rájuk, a szakemberekre bíztam. A döntés szakmai alapon kerül meghozatalra és nem közfelkiáltással, legfőképp nem az „O” szektor egyes tagjai részéről történő játékos nevek skandálásával. Tisztában vagytok azzal, hogy a játékosok egyébként emberek, érzésekkel, érzékenységgel, lélekkel és nem robotok?? Emberek, akiket meg tudtok bántani, főleg ha megalázzátok őket. Ők egy csapatként élnek, gondolkoznak és legfőképp játszanak, küzdenek a pályán. Nincsenek nevek, nincsenek sztárságok, egy valami van, ami a legfontosabb, a CSAPAT, a TELEKOM VESZPRÉM!!! A tegnapi napon a 8. játékos fegyelmezetlen és sportszerűtlen magatartása zavart okozott a csapat életében, és rombolta a Klub évtizedek óta fennálló hírnevét. Nem ilyen 8. játékosra van szükség, ezzel gondolom sokan egyetértenek. Mindenesetre a továbbiakban ezt tolerálni nem tudom és nem fogom. A következő alkalommal hasonló viselkedés esetén az érintetteket kizárjuk az Arénából. De bízom abban, hogy az igazi szurkolók maguk közül is kizárják az ilyen módon megnyilvánulókat, ezzel megőrizve az igazi veszprémi szurkolói hírnevet. A csapatnak ugyanis nagy szüksége van a 8. játékos támogatására. Ez a nyílt levél mindenkinek szól, de csak az vegye magára, akit illet. Dr. Csík Zoltán