A bakonyiak legutóbb nem okoztak meglepetést az élvonalban, a címvédő Telekom Veszprémtől 54-27-re kaptak ki a városi „rangadón”, ezért a két megszerzett pontjukkal továbbra is az osztály sereghajtói. A Március 15. utcai terembe érkező egriek ezzel szemben már tíz pontot gyűjtöttek, újoncként legyőzték a Balatonfüredi KSE-t, a PLER-Budapestet, a HE-DO B. Braun Gyöngyöst, a HSA NEKA-t és a Carbonex-Komlót, a MOL-Tatabánya KC-vel és a CYEB-Budakalásszal szemben pedig egy góllal maradtak alul. Mint a mutatóikból kitűnik, a csapatuk harcos, igaz, az aktuális 11. helyükhöz az is kellett, hogy az angolai, lengyel, portugál és algériai légiósaik eddig jól teljesítsenek.

A Fejér-B.Á.L. Veszprém őszi szereplése mindenkiben – a klubvezetésben, a szakmai stábban, a játékoskeretben és a szurkolótáborban is – komoly hiányérzetet szült. A sportolók az előző hazai fellépésükön csalódást okoztak a híveiknek, akiknek most megmutatnák, hogy túltették magukat azon a fiaskón. Az elmúlt napokban elszántan készültek, mivel élnének az újabb sansszal, megmutatnák, hogy mit tudnak. De próbáltak építkezni is, a hiányosságaikon javítani. Tisztában vannak az előttük álló párharc tétjével, egyetértenek abban, hogy a Heves vármegyeiket csak a feladathoz felnőve, egységes gárdaként múlhatják felül, úgy, hogy összekapaszkodnak, kisegítik egymást a nehéz helyzetekben. Akkor lehetnek sikeresek, ha mindenki hozzá teszi a magáét az együttes teljesítményéhez. Sok betli már nem fér bele az összképbe, az áhított bennmaradáshoz már bravúrok is kellenek. Ha Danyi Gábor vezetőedző tanítványai diadalittasan zárnák az esztendőt, az egy halvány reménysugarat jelenthetne nekik a folytatáshoz.