Lovász Róbert és fia Kornél, illetve a régi munkatárs, Szollár Norbert, akár egy team tagjai, segítik egymást, ám a pályán egymástól függetlenül ülnek autóba. Kornél az idei évben keveset versenyzett, Norbert viszont eredeti elképzelését felülírva, sok megmérettetésen vett részt és kifejezetten jól szerepelt. Róbert pedig hozta a tőle megszokott remek eredményeket, bár kevesebb bajnokságban indult, mint tavaly. Tény, hogy évről évre jobb eredményeket érnek el, nevüket ismerik, s jegyzik a sportágban, az idei díjkiosztókon pedig mindhárman több alkalommal is dobogóra állhattak. A derbik értékelése járműkategóriánként történik, de a teljes mezőny legjobbjait is díjazzák, az "abszolút" versenyben.

Lovász Róbert a tavalyi öt bajnokság helyett idén csak kettőben vett részt. - Az Országos Szlalom Bajnokságban az abszolút második és a kategória harmadik helyét szereztem meg. Az Euroring Kupán az abszolút versenyben és a kategóriában is második lettem - tudtuk meg Lovász Róberttől. Azt is elmondta, hogy egy meghívásos Európa Bajnoki futamon is indult Suzukijával, ahol a kategória második és az abszolút harmadik helyet szerezte meg.

Szollár Norbert három bajnokságban versenyzett, a Dunántúli Szlalom Kupában, a pécsi versenysorozatban és a Bakony Kupán állt több alkalommal is a startvonalra.

– Amióta versenyzem ez volt a legeredményesebb évem. A Dunántúli Szlalom Kupában kategóriagyőztes lettem, és ezzel együtt az abszolút versenyben is az első helyen végeztem. Pécsen immár az ötödik egymást követő évben nyertem meg a kategóriát és az abszolút versenyt. A Bakony Kupában egy kategória második és egy abszolút második hely jött össze - mondta Szollár Norbert, aki átalakított Suzukijával a tuning kategóriában versenyez és a jövő évet illetően már tervezi a folytatást.

Lovász Kornél az idei évet szinte teljesen kihagyta, csupán az Országos Szlalom Bajnokság egy fordulójában versenyzett, egy teljesen gyári Hyundai i30 autóval, amit ekkor vezetett először. Itt abszolútban 22. helyet ért el, kategóriában pedig harmadik lett. Részt vett még egy Euroring versenyen is ugyanezzel az autóval, ahol egy kategória negyedik és egy abszolút tizennegyedik helyet szerzett.