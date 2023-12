Csoportmeccsek: 2023.12.29. péntek

„A” csoport: Herend, Lénárt Autó, Csontdarálók, Game Over.

09.00.-09.20. Herend – Lénárt Autó 09.22.-09.42. Csontdarálók – Game Over 09.44.-10.04. Herend – Csontdarálók 10.06.-10.26. Lénárt Autó – Game Over 10.28. - 10.48. Game Over – Herend 10.50.- 11.10. Csontdarálók – Lénárt Autó.

„B” csoport: Majd jövőre, Gittegylet, Litér SE PD Truck, Bujdos Electric Solar.

11.20.-11.40. Majd Jövőre – Gittegylet 11.42.-12.02 Litér SE – Bujdos Electric 12.04.-12.24. Majd Jövőre – Litér SE 12.26.-12.46. Gittegylet – Bujdos Electric 12.48.- 13.08. Bujdos Electric – Majd Jövőre 13.10.-13.30. Litér SE – Gittegylet.

„C” csoport: Blancók, Haverok, Cemix Hungary Kft., Vector Car.

13.40.- 14.00. Blancók –Haverok 14.02.-14.22. Cemix - Vector Car 14.24. – 14.44. Blancók – Cemix 14.46.-15.06. Vector Car – Haverok 15.08. -15.28. Vector Car - Blancók 15.30.-15.50. Haverok – Cemix.

„D” csoport: Férfi Éden, San Siro, Tarantula, Öregfiúk, Cinborák FC.

16.00.-16.15. Férfi Éden - San Siro 16.17.-16.32. Tarantula - Öregfiúk 16.34.-16.49. Cinborák FC - Férfi Éden 16.51.-17.06. San Siro – Tarantula 17.08.-17.23. Cinborák FC - Öregfiúk 17.25.-17.40. Férfi Éden – Tarantula 17.42.-17.57. San Siro - Cinborák FC 17.59.-18.14. Öregfiúk - Férfi Éden 18.16.-18.31. Tarantula - Cinborák FC 18.33.-18.48. Öregfiúk - San Siro.

2023.12.30. szombat

„E” csoport: Black City, Mezsport, Classico Chocofive, Ági boltja.

09.30.-09.50. Black City – Mezsport 09.52.-10.12. Chocofive – Ági boltja 10.-14.-10.34. Black City - Chocofive 10.36.-10.56. Mezsport - Ági boltja 10.58.-11.18. Ági boltja- Black City 11.20.-11.40. Chocofive – Mezsport.

Egyenes kieséses szakasz, nyolc közé jutásért:

12.00-12.20 A1-B3 =F

12.25-12.45 B1-C3=G

12.50-13.10 C1-E3=H

13.15-13.35 D1-A3=I

13.40-14.00 E1-D4=J

14.05-14.25 A2-C2=K

14.30-14.50 B2-D3=L

14.55-15.15 D2-E2=M



Négy közé jutásért:

15.20-15.40 G-I=N

15.45-16.05 F-M=O

16.10-16.30 J-K=P

16.35-16.55 H-L=Q



Elődöntők:

17.00-17.20 N-O

17.25-17.45 P-Q

17.50-18.10 3.



18.15-18.35 Döntő: elődöntők győztesei

18.45-től pedig eredményhirdetés veszi kezdetét.