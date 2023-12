Ami a játékot illeti, Momir Ilics legénysége a fél év nagy részében dominálta mérkőzéseit, kemény védekezésből kiindulva gyors kézilabdát tudott mutatni. Erre az ellenfeleknek nemigen volt válaszuk, ha mégis, a keret remek forgatásával és néhány taktikai húzással a bakonyiak egészen egyszerűen „bedarálták” a riválist. Talán még sosem volt ilyen hosszú a csapat kispadja, a szakvezetés nagyszerű képességű játékosokkal tud dolgozni, méghozzá többel is egy-egy poszton. A mély keret pozitívumai egyértelműek, de hátrány is akad, ez pedig a megfelelő versenyeztetés nehézsége, és itt nemcsak a játékpercek számítanak, hanem az is, hogy mindenki érezze, fontos, értékes tagja az együttesnek. Aki ugyanis hátrébb szorul a rangsorban, hajlamosabb visszaesni mentálisan, ezzel párhuzamosan játékban is. Ez megfigyelhető a sérülésből visszatérő Jahja Omarnál vagy Kentin Mahé esetében (jövő nyáron mind a ketten távoznak), kérdés, ők tavasszal mennyire tudják segíteni a társakat.