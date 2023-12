Szent Benedek RA – Fatum Nyíregyháza 1-3 (23, -13, -16, -19)

SZBRA: Szakály 2, Perez 15, Castero Cruz 12, Wojcik 6, Berkó 1, Szerényi 6. Csere: Fáth, Nagy (liberók), Gatard 5, Krakoczki, Kobaidze 3, Schneider. Edző: Kristian Michailov.

Nyíregyháza: Kocic 27, Lászlop 6, Galvao 3, Carabali 8, Jeremic 12, Szabó L. 11. Csere: Tóth F. (liberó), Földi, Antivero 1, Rufin-Martínez. Edző: Adrian Chylinski.

Az első szettben hamar meglépett a füredi együttes (9-5), és hiába próbált meg felzárkózni a nyírségi alakulat, a nagyszerű hazai játékra nem találtak ellenszert (25-23). A második játékrészben begyújtotta a rakétákat a Nyíregyháza, és dominált, aminek köszönhetően könnyedén egyenlítettek (13-25). A harmadik szettben is a vendégek akarata érvényesült jobban, hiába tartották Szerényiék sokáig a lépést az ellenfelükkel, végül a nyírségiek behúzták ezt a játékrészt is (16-25). Kristian Michailov csapata nagyon küzdött, de végül rutinból lezárták a meccset Szabóék (19-25), ezzel pedig ismét vereséget könyvelhetett el a Szent Benedek Röplabda Akadémia.

Legközelebb a fürediek január 6-án lépnek pályára a veretlen listavezető Vasas ellen.

Kristian Michailov: – Sajnos a mai játékunk színvonala - különösen az első szett után - nem volt elég a győzelemhez. Az ellenfelünk gyorsan alkalmazkodott a játékunkhoz, és nem tudtuk tartani a kezdeti tempót. Próbálkoztunk, küzdöttünk, igyekeztünk a legjobbunkat nyújtani, de így sem sikerült.

Adrian Chylinski: – Az első szettet nem kezdtük túl jól, ez köszönhető a hosszú utazásnak is, ráadásul a Balatonfüred jól támadott ekkor. A szett végére azonban már jobban játszottunk, és esélyünk volt annak a megnyerésére is. Az utána következő játszmákban nagyon jól dolgoztunk, ezért büszke vagyok a csapatra. Az utolsó szett közepére a koncentrációnk kicsit lejjebb hagyott, de a végére visszajöttünk és be tudtuk fejezni a játékot.