Szuper csapat! 1 órája

Világbajnoki bronzérmet szerzett a veszprémi Kid Rock and Roll SE

Nemrégiben Gyálon akrobatikus rock and roll világkupát és világbajnokságot rendeztek, amelyen a világ legjobb párosai és formációi vettek részt. Gyönyörű eredményekkel lett gazdagabb a Kid Rock and Roll SE Akrobatikus rock and roll egyesület.

Juhász-Léhi István Juhász-Léhi István

A bronzérmes páros Fotó: Kid Rock and Roll SE/Tar Ádám

„A Rock It! (4 Muskétás-Kid SE) junior páros formáció bronzérmet szerzett, és a dobogó harmadik fokára állhatott. Hatalmas boldogság és büszkeség számunkra. Büszkék vagyunk a Radnai Kristóf–Nagy Noémi párosra és az egész csapatra. Szuperek voltak!" – tájékoztatta a veolt Bondor Virág klubvezető. Juveniles páros kategóriában Radnai Kristóf és Nagy Noémi a KO rendszerben megrendezett versenyen nagyon szépen menetelt előre, és végül a 8. helyen zárták a versenyt. 2023-ban a páros a világranglista 6. helyén végzett. További eredmények felnőtt kisformációs kategóriában: 14.: Drama Queens, 18.: Prodigy, 19.: Heroes. Felkészítők: Bondor Virág és Bánhidi Dániel.

