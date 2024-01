A magyar férfi kézilabda-válogatott Montenegró ellen kezdi meg szereplését a németországi Európa-bajnokságon, a találkozó pénteken 20.30-kor kezdődik.

A mieink kőkemény csoportba kerültek, Izland és Szerbia szerepel még a C jelű négyesben, amely Münchenben játszik.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány keretében három Veszprém vármegyei kézilabdázó kapott meghívást: a Telekom Veszprémet Ligetvári Patrik, a Balatonfüredi KSE-t Andó Arián és Bóka Bendegúz képviseli a tornán. A tartalékok között ott van további két füredi játékos Hornyák Péter és Szűcs Bence személyében.

A magyar csapat egyik legérdekesebb posztja a kapusoké, ott ugyanis hosszú idő után nincs „húzónév”, el is hangzott a szakmai stáb részéről: nincs első számú játékos ebben a pozícióban. Mikler Roland ezúttal hiányzik, ez azt is jelenti, hogy keretünk legidősebb tagja a rutinos Lékai Máté.

A mieink hálóját Palasics Kristóf, aki a Telekom Veszprém játékosaként a spanyol Ciudad de Logrono kézilabdázója, Andó Arián és a tatabányai Bartucz László védi majd. Andó ebben a hónapban lesz 25 éves, Palasics még fiatalabb, idén lesz 23, Bartucz ebből a szempontból kilóg a sorból 32 esztendejével. Ami közös a trió tagjaiban, hogy csupán néhányszor ölthették magukra a felnőtt nemzeti ezt, Bartucz, aki hosszú kihagyás után tért vissza, 13-szor, Andó nyolcszor, Palasics négyszer volt válogatott.

A modern kézilabdában rendkívül fontos a stabil, sőt bravúros kapusteljesítmény, így nagy lehetőség előtt állnak a mieink, különösen igaz ez a két fiatalra, akikben leginkább benne van a feljebb lépés lehetősége. Andó és Palasics akár karrierjük folytatását is megalapozhatják a kontinenstornán, ha sikerült olyan teljesítmény nyújtaniuk, amelyre felfigyel a nemzetközi közvélemény.

Persze csapatsportágról van szó, így ez sok mindentől függ. Az biztos, hogy a mieink komolyabb teher nélkül játszhatnak, hiszen a következő időszak legfontosabb megmérettetése nem az Eb, hanem az olimpiai selejtező lesz. A magyar válogatott tavalyi világbajnoki nyolcadik helyezésével kijutott a nyári, párizsi olimpia márciusi selejtezőtornájára.

– Nem is olyan régen, 2019-ben még én is együtt készültem a válogatottal a világbajnokságra. Most elnökként, meglehet, némileg másképp, de ugyanúgy készülök az Európa-bajnokságra, nagy izgalommal várom a tornát, amelyen én is a lelátón fogok szorítani, először Münchenben, majd remélhetőleg Kölnben is. Természetesen a márciusi olimpiai selejtező az egyik kiemelt esemény válogatottunk életében idén, de hangsúlyozom, hogy ez az Eb, ahogy minden világverseny önmagában is nagy súlyú, és nem lehet félvállról venni. Úgy gondolom, így állnak ehhez a játékosok és a stáb is – idézte Ilyés Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét az MKSZ internetes oldala.

Ilyés Ferenc az elvárásokkal kapcsolatban elmondta: – Az első feladat a csoportból való továbbjutás, amely önmagában nehéz feladat lesz, hiszen – a nemzetközi sajtó elmondása alapján is – rendkívül kiegyensúlyozott csoportba kerültünk. A torna egészét tekintve az elnökség döntése alapján az első tíz hely valamelyikének megszerzése a hivatalos célkitűzés. Zárásként az elnök a szurkolókhoz is szólt: – Bízom benne, hogy minél több magyarral találkozunk majd Németországban, a hírek szerint szinte végig telt ház előtt játsszuk majd a mérkőzéseinket, így igazi kézilabda ünnepre számítok.

Ahogyan azt említettük, ezúttal Lékai Máté a korelnök, a korábbi veszprémi irányító a csapatkapitányi pozíciót is betölti. – Mindig a következő ellenfélre koncentrálunk csak, így egyelőre csak Montenegróra készülünk. A mi csoportunkban a játékosok többsége játszott már egymás ellen, pláne az izlandiakkal, akikkel az utóbbi időben minden évben játszunk a világversenyeken. A mi csoportunkban lévő másik három válogatott még nem jutott ki olimpiai kvalifikációs tornára, amely elérésére ez az Eb az utolsó esélyük, tehát mindegyik nagyot fog küzdeni. A szerb válogatott erősödött talán a legtöbbet az elmúlt években. A korábban rájuk jellemző problémák – edzőkkel, a szövetségen belül és a játékosok között – úgy tűnik, megoldódtak, spanyol edzőjük, Antonio Gerona pedig, amellett, hogy összegyűjtötte a legjobb játékosokat – akik nagy többsége mind a Bajnokok Ligájában játszik –, rendet is tett a csapaton belül – nyilatkozta a rutinos kézilabdázó.

A magyar válogatott kerete, kapusok: Andó Arián (Balatonfüredi KSE), Bartucz László (Mol Tatabánya KC), Palasics Kristóf (Logrono La Rioja, spanyol).

Jobbszélsők: Krakovszki Zsolt (HSA-NEKA), Imre Bence (FTC-Green Collect).

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (Mol Tatabánya KC), Máthé Dominik (PSG Handball, francia), Ilic Zoran (Hamburg, német).

Irányítók: Lékai Máté (FTC-Green Collect), Hanusz Egon (TvB Stuttgart, német), Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel).

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), Szöllősi Szabolcs (Dabas KC), Sipos Adrián (MT Melsungen, német).

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged).

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Mol Tatabánya KC).

Az Európa-bajnokság (2024. január 10-28., Németország) csoportbeosztása, A csoport (Düsseldorf, Berlin): Franciaország, Németország, Észak-Macedónia, Svájc.

B csoport (Mannheim): Spanyolország, Ausztria, Horvátország, Románia.

C csoport (München): Izland, Magyarország, Szerbia, Montenegró.

D csoport (Berlin): Norvégia, Szlovénia, Lengyelország, Feröer-szigetek.

E csoport (Mannheim): Svédország, Hollandia, Bosznia-Hercegovina, Grúzia.

F csoport (München): Dánia, Portugália, Csehország, Görögország.

A magyar válogatott csoportmérkőzései, január 12., péntek, 20.30: Magyarország–Montenegró. Január 14., vasárnap, 20.30: Magyarország–Szerbia. Január 16., kedd, 20.30: Magyarország–Izland.

A csoportok első két-két helyezettje jut tovább a kontinensviadal középdöntőjébe.