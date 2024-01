Az esemény január 20-án, szombaton lesz, a helyszín a Csermák József Rendezvényközpont. A tornán hat utánpótláscsapat (U13-as korosztály) lép pályára és egy felnőtt gálameccs is szerepel a programban. A házigazda Tapolcai IAC VSE mellett a Veszprémi FC USE képviseli a vármegyét, vendég lesz a Ferencvárosi TC, a Dunaújváros PASE, az Illés Akadémia-Haladás, valamint a Mosonmagyaróvár. A program reggel kilenc órakor kezdődik, a döntőt 14 órától rendezik. Ahogy említettük, lesz egy felnőtt gálameccs is, a Novák All-star Team és a Tapolcai Öregfiúk 15 órakor találkozik egymással.

A Tempó Fradi Alapítvány által szervezett torna a kétszeres olimpiai bajnok, hajdani Fradi-legenda Novák Dezső emléke előtt tiszteleg. Az egykori kiváló labdarúgó és edző tíz évvel ezelőtt hunyt el.