Az összecsapás két szlovén góllal indult, majd Bánhidi talált be első magyarként. Sokat rontott a magyar csapat, és a szerencse sem dolgozott Lékaiék javára. Ugyan többször is átvette a vezetést a magyar válogatott, de hamar tudott reagálni a szintén sok hibával játszó Szlovénia. Az első játékrész végén két góllal is vezettek Margucék, azonban Ilic egyre csökkentette a két együttes közötti különbséget a félidőre (12-13).

A második játékrész elején meghibásodott az időmérő berendezés, így hosszú percekig állt a játék.

A folytatásban a szlovénok többször is elhúztak két góllal, de Bóka Bendegúzék jókor tudtak reagálni.

Öt perccel a vége előtt emberelőnyből jött az újabb szlovén gól, ami után Chema Rodríguez időt kért. Úgy tűnt, ez jót tesz a magyar csapatnak, ugyanis Fazekas gólja után Bóka heteseivel átvette a vezetést, ekkor hátra volt még három perc. Az utolsó másodpercekben Bartucz bravúrjaival és remek védekezéssel tartotta kézben a csapat a meccset, majd letelt az idő.

A lefújás után még nem nyugodhattak meg a magyar játékosok és szurkolóik, ugyanis néhány pillanatig még videóztak a bírók, de végül Lékainál nem találtak szabálytalanságot, így végül 23-22-es magyar győzelem született, és története legjobb eredményét elérve az ötödik helyen zárt a válogatott.