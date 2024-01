A Telekom Veszprém Spanyolországban légióskodó kölcsönjátékosa, Palasics Kristóf ezúttal is remekelt a kapuban. A 11 védést bemutató hálóőr Montenegró és Szerbia legyőzését követően a harmadik sikerből is kivette a részét.

Ő lett a meccs embere, mellette viszont nehéz kiemelni bárkit is (szerencsére), hiszen rendkívül egységes volt együttesünk, telis-tele remek egyéni produkciókkal.

Legeredményesebb játékosunk Szita Zoltán (Szeged) és Hanusz Egon (Stuttgart) volt, ők öt-öt gólt lőttek.

Fazekas Gergő – aki szintén a Telekom Veszprém kézilabdázója, kölcsönben a lengyel Plockot erősíti – ismét lendületesen kézilabdázott, négy találatot jegyzett.

Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém) kiválóan védekezett és szerzett egy csodálatos gólt, egy lerohanást követően gyönyörűen emelte át az izlandi kapust.

A Balatonfüredi KSE szélsője, Bóka Bendegúz egyszer volt eredményes.

Meg kell említeni Imre Bencét (FTC), a fiatal szélső most debütált felnőtt kontinensbajnokságon, és kiválóan mutatkozott be, négy gól mellett több labdát is szerzett.

Kiemelendő, hogy a magyar válogatott egyik legjobbja, alapembere Bánhidi Bence a 12. percben piros lapot kapott (arcra ütésért), és ez sem zavarta meg a mieinket, akik rendkívül koncentráltan, kevés hibával kézilabdáztak és szinte kiütötték Izlandot.

Eredmény: Izland-Magyarország 25-33 (13-15). München. V.: Lah, Sok (szlovénok). Magyarország Palasics, Bartucz (kapusok), Lékai 1, Szita 5, Bánhidi, Sipos, Ancsin 4, Imre 4, Bóka 1, Ligetvári 1, Ilic, Rosta 4, Hanusz 5, Bodó, Máthé 4 (1), Fazekas 4. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 8/6.

A folytatásban, csütörtökön, Ausztria ellen lépünk pályára.