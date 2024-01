A rendszeres mozgás fontossága, egészségre gyakorolt hatása miatt a zirci önkormányzat a tavaszi forduló sikere után újra csatlakozott a Magyar Szervátültetettek Szövetsége által meghirdetett, az Aktív Magyarország program támogatásával megvalósuló akcióhoz. A város képviselő-testülete vállalta, hogy háromszázezer forintos, sportszerekre fordítható támogatást biztosít azoknak az oktatási intézményeknek, amelyek teljesítik a játékos verseny kihívását, azaz legalább ötször körbeérnek a gyűjtött lépések számával a mintegy 2550 kilométeres Országos Kékkörön.

A Millió lépés mobilapplikáció letöltésével bárki elszámolhatta lépteit az általa választott iskola javára, ezért fontos szempont volt az is, hogyan sikerül a részt vevő intézményeknek mozgósítaniuk barátokat, ismerősöket. A gimnázium például megosztotta erejét, tanulókból, tanárokból, szülőkből és sportolókból álló csoportokat hozott létre, és a csapatmunka végül meg is hozta a gyümölcsét, hiszen 15,8 körrel az első helyen végeztek a zirci iskolák között. Őket követte az általános iskola, ahol még plakátot is készítettek a program népszerűsítése érdekében, és 15,11 körrel fejezték be a versengést. A szakképző iskola – a tavaszi forduló zirci bajnoka – 6,29 kört gyűjtött ezúttal.

A programra országosan több mint 2300 iskola jelentkezett, ebből azonban csak ezer – közöttük a három zirci – volt képes a Kékkör-táv ötszörösének megfelelő lépésszámot teljesíteni. A csatlakozás feltételeit pedig az országból mindössze tizenkét önkormányzat vállalta.

Már a tavaszi támogatás eredményeként gyarapodtak a zirci iskolák szertárai, és mivel ezúttal is valamennyien eleget tettek a feltételeknek, újabb sporteszközökre válthatják be a képviselő-testület által biztosított pénzösszeget. Az önkormányzat emellett oklevéllel fejezte ki elismerését, azokat a polgármester az újévi fogadáson adta át. Az ünnepélyes alkalomból nemcsak az iskoláknak gratuláltak, hanem mindazoknak, akik a szép eredmények elérése érdekében lépéseket tettek.