A vívók munkáját új edzőként Szabó-Vasas Dóra is segíti már, aki egy nagyszerű pályafutás után érkezett Veszprém városába.

– Szolnokon kezdtem a vívást, ami gyerekkorom óta fontos szerepet tölt be az életemben. Egyéniben és csapatban is voltam magyar bajnok, kadettként pedig a válogatottba is bekerültem, világkupán is vívhattam. Egerben végeztem az egyetemi tanulmányaimat, testnevelő-edzőként, és akkor már tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék majd foglalkozni – mesélte a VESC hivatalos honlapján Szabó-Vasas Dóra.

– Nagyon élvezem az edzéseket, és remélem, hogy nagyon sokat át tudok adni a következő generációnak. Sok tapasztalatot kell még szerezniük, sok gyakorlásra van még szükségük, ezeken dolgozunk elsősorban – tette hozzá a fiatal tréner.

Szabó-Vasas Dóra tanítványai eddig a Diákolimpián gyűjthettek értékes tapasztalatokat, 2024-ben pedig jöhetnek majd az újabb megmérettetések.