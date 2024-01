A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) versenyzői a székesfehérvári ARAK fedettpályás versenyén kezdték meg a 2024-es évadot. A viadalon a nyolc fős veszprémi küldöttség jól szerepelt, több kimagasló eredményt könyvelhetett el Szigeti Csongor edző tanítványa, Horváth Botond.

- Kemény, munkás időszakon vagyunk túl – kezdte Szigeti Csongor. – Az előzményekhez tartozik, hogy ilyenkor, a téli időszakban korlátozottak a lehetőségeink az infrastruktúra miatt. Előfordul, hogy a futófolyosó zsúfoltsága miatt át kell szervezni, meg kell változtatni az eltervezett edzéseket. Ezen befolyásoló tényezők ellenére is azt mondom, jól sikerült a felkészülés. Botond nemrég kezdte az atlétikát, és rövid idő alatt sokat tudott előre lépni erőben, technikában és gyorsaságban is. Prevenciós jelleggel hónapok óta együtt dolgozik egy gyógytornásszal is. Ez nagyon fontos, mert nagy tehetség, akit szeretnénk sokáig a pályán tartani – hangsúlyozta a tréner.

A 2024-es idényben Botond először az ARAK fedettpályás erőpróbáján vett részt, két számban indult.

Távolugrásban kiegyensúlyozott versenyzéssel, fokozatosan javulva a hatodik körre 6.47 métert ugrott, ezzel több mint félméteres előnnyel megnyerte a számot és 12 centiméterrel megjavította a szabadtéri egyéni csúcsát.

A 60 méteres számban az előfutamokban 7.29 másodperccel vívta ki a döntőbe jutást, itt pedig 7.30 másodperccel utasított mindenkit maga mögé.

- Mindkét eredményével a korosztályos, U16-os ranglista élére állt Botond. Az időeredmény kiválóságát jól jelzi, hogy tavaly 7.35 másodperccel nyerték meg a korcsoport országos bajnokságát. Számítottunk rá, hogy egyéni csúcsot ér el, de azt, hogy rögvest az év első versenyén, arra nem gondoltam. Bízom a hasonlóan jó folytatásban, hétvégén a Budapest Bajnokságon, majd a korosztályos fedettpályás ob-n versenyzik majd, itt is szeretnénk minél jobb eredményt elérni – húzta alá Szigeti Csongor, és elmondta, hogy csapata nagyon szorgalmasan készül, ami további remek eredményeket tartogat a szezonra.

Az ARAK fedettpályás versenyének VEDAC-os eredményei, férfi U14, 60 méter: 13. Pókó Bence 8.97. Távolugrás: 11. Pókó Bence 4.10. U16, 60 méter: 1. Horváth Botond 7.30. B döntő: 5. Páli Bence 7.82. Távolugrás: 1. Horváth Botond 6.47, 5. Páli Bence 5.50. Ötösugrás: 4. Edvy Benedek 16.98, ...10. Tiszttartó Ágoston 15.13.

Női U14, 60 méter: 32. Plander Liza 9.29. Távolugrás: 36. Plander Liza 3.88. U16, 60 méter gát: 5. Böröcz-Bacher Csenge 9.70. B döntő: 5. Perl Dalma 10.19. Ötösugrás: 4. Böröcz-Bacher Csenge 15.35, 10. Perl Dalma 14.13.