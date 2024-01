Az eseményen Illés Béla, az akadémia alapítója úgy fogalmazott, olyan utánpótlás-nevelő egyesület a pápaiaké, ahol sok tehetség van, ők pedig szeretnék nekik megadni a továbblépési lehetőséget, ami az út a kiemelt akadémiára.

Grőber Attila, a PELC elnöke a szerződés létrejöttekor azt mondta, egy utánpótlásklubnak három fő feladata van.

– Az első, hogy minél több gyermek számára mozgást és csapatsport-lehetőségeket biztosítson: mi 600 fővel foglalkozhatunk. A második feladat a helyi felnőtt labdarúgás támogatása – a Perutzba mindenki a PELC-ből került fel, kilencen közülük még most is utánpótláskorúak. A harmadik – és mondom mindezt pedagógusként is – megtalálni azt az utat, ami a tehetséges játékosoké. Ha fájó szívvel is, de elengedjük őket, bízva abban, hogy az akadémia a megfelelő hely a bennük rejlő talentum kibontakoztatásához – idézi a vasi klub honlapja Grőber Attila szavait.

– Hosszú előkészítő folyamat előzte meg a megállapodás írásba foglalását. A közöttünk régóta meglévő jó kapcsolat az alapja mindennek. A mai labdarúgásban példaértékű, ami az Illés Akadémia és a PELC közötti együttműködés mögött rejlik – tekintett vissza Nagy Mihály, a pápai klub szakmai vezetője.

– Rendkívül fontos volt számunkra a pozicionálás: a mi saját szintünket is szerettük volna megtalálni és úgy helytállni – ezáltal pedig szakmailag is előrelépni. Olyan irányt választottunk az Illés Akadémiával való együttműködéssel, ami mind fiú-, mind leányutánpótlás esetén hasznos lesz mindkét fél számára. Közös eseményeken és programokon is túl vagyunk – azaz nemcsak a szakmai, hanem emberi vonalon is együtt tudunk dolgozni – nyilatkozta Tóth Péter, a PELC ügyvezetője.

Mint írják, a játékosáramlás 2007-ben a fiúkkal kezdődött, ebbe már negyedik éve a lányok is bekapcsolódtak. A Csertői-Juhász Anita vezette női akadémián a Pápáról érkezők közül Vesztergom Bettina tavaly bajnok lett az U19-es csapattal és már bemutatkozhatott az NB I-ben, ahogy tette ez utóbbit Szalay Júlia is. Lukács Korina 2023 júliusában a hónap legjobbja volt, mellettük szintén a vasi vármegyeszékhelyen bontogatja szárnyait Sipos-Kiss Virág és Palatin Dorka is. A fiúknál a jelenlegi U16-os korosztályt három pápai is erősíti: Szücs Péter, Szép Ákos és Sipos-Kiss Dániel – utóbbi szintén megkapta 2023-ban a hónap legjobbja díját.