Zajcsek Tibor 1952. január 24-én született. Mindig is fontos volt számára a labdarúgás, előbb játékosként, majd sportvezetőként tevékenykedett a sportág berkeiben. Pápán, az akkori felnőttcsapatnál a 2000-es évek elején Verebes József segítője volt, ezután többek között Nemesszalókon, Malomsokon, Nagytevelen is irányította a helyi futballcsapatot. Az elmúlt években az utánpótlásban vállalt szerepet, a pápateszéri fiatalokkal a Bozsik-program tornáin vett részt, emellett a veterán labdarúgás motorja is volt.

Élete volt a foci, azt vallotta: „Ezt egy életen át kell játszani”! Emlékére az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága a közeljövőben veterán emléktornát fog szervezni. Zajcsek Tibor temetése január 29-én, hétfőn 13 órakor az alsóvárosi temetőben lesz.