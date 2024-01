„Mély fájdalommal értesültünk egykori alapító-vezetőedzőnk, majd későbbi segédedzőnk, Németh Csaba halálhíréről. Aki a Veszprémi Építők első vezetőedzőjeként az első (!) bajnoki aranyérmünket nyerte a csapattal, feljuttatva ezzel az Építőket a megyei bajnokságból az NB II-be a klub alapításának első évében. Németh Csaba elévülhetetlen érdemeket szerzett városunk sportéletében is, hiszen sokáig a megyei diáksport elnöke volt, sőt a kézilabda után a veszprémi kosárlabdacsapatot is edzette, akikkel 2 évet töltött az NB I-ben. Szeretnénk részvétünket kifejezni a gyászoló családnak! Mindent köszönünk, Tanár Úr! Németh Csaba temetése február 2-án, 11 órakor lesz, a Vámosi úti temetőben. Nyugodjon békében!” - adta hírül a Telekom Veszprém hivatalos közösségi oldala.

Ahogy az egyesület is említi, Németh Csaba pedagógusként, testnevelőként dolgozott Veszprémben, a kézilabda mellett több más sportágban is otthon volt, és a megyei diáksportszövetség elnöki posztját is betöltötte.