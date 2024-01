Három kör van hátra az NB I-es futsalbajnokság alapszakaszából. A 19. körben, hétfőn a veszprémiek a sereghajtó Magyar Futsal Akadémia vendégei lesznek.

Az 1. FCV jelenleg negyedik a tabellán, a csapat legutóbb döntetlent játszott, hazai pályán 3-3-re végzett a DEAC alakulata ellen. Továbbra is rendkvül szoros a küzdelem, a már biztosan alapszakaszelső Haladás mögött három csapat is 39 ponttal rendelkezik, az ötödik Kecskemét pedig 38-al.

A veszprémiek abszolút esélyesként lépnek hétfőn pályára, ellenfelük legutóbbi 10 bajnoki mérkőzését elveszítette, legutóbb éppen az 1. FCV ellen szerzett pontot a Magyar Futsal Akadémia. A felek október 20-án 3-3-ra végeztek egymással a Március 15. úti sportcsarnokban, a bakonyiak célja most csakis a három pont lehet. A találkozó 19 órakor kezdődik.

Az állás: 1. Haladás (20 meccs) 57 pont, 2. Berettyóújfalu (19) 39, 3. Nyíregyháza (20) 39, 4. Veszprém (19) 39, 5. Kecskemét (19) 38, 6. DEAC (20) 27, 7. Nyírbátor (20) 25, 8. Aramis (19) 23, 9. Újpest (20) 22, 10. PTE-PEAC (20) 12, 11. Maglód (19) 11, 12. Magyar FA (19) 4.HG