Díjátadóval egybekötött évnyitót tartott a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC), melyen a klub kötelékébe sportolók, edzők, klubvezetők, szülők és versenybírók vettek részt.

A veszprémi Simonyi iskola aulája adott otthont az eseménynek, ahol Németh Attila, a VEDAC ügyvezető igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.

- Igen eredményes évet zártunk 2023-ban, hiszen sportolóink kiemelkedően szerepeltek a különböző nemzetközi utánpótlás viadalokon, de szép eredményeket könyvelhettünk el az országos bajnokságokon és más rangos erőpróbákon is. Az eredménysorból kiemelkedik az U20 Európa-bajnokságon elért három bronzérem, melyhez hasonló a veszprémi atlétika történetében még nem volt. A VEDAC már korábban is letette névjegyét a rendezvényszervezés területén, ez 2023-ban sem volt másként. Annak dacára, hogy nem volt atlétika pályánk – ezúton is minden sportolónknak, edzőnknek köszönöm a türelmet, a kitartást – három országos bajnokságot bonyolítottunk le, Pápán megrendeztük a hagyományos Balaton Bajnokságot és több kisebb és nagyobb dobóversenynek is otthont adtunk. Nem mehetünk el szó nélkül az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) pályázatoknak köszönhetően lebonyolított közösségi sportesemények mellett sem, négy ilyet tartottunk. Többek között sort kerítettünk a Jutas kör futóversenyre és a hagyományos nemesvámosi mezei futó versenyünkre, részt vettünk a Juhannus nap lebonyolításában, a Rotary Club Balatonfüred-Veszprém Egyesülettel közösen ismét megtartottuk a Fuss az iskoládért futónapot, mely a város legnagyobb szabadidősport eseménye volt. Az idén sem fogunk unatkozni, három országos bajnokságot (U18, U20 Téli dobó ob), a szentgáli hegyifutó ob-t és a MEFOB-ot is mi rendezhetjük meg – fogalmazott a klubvezető, majd kitért a VEDAC szakosztályainak bővítésére is.

- A tavalyi küldött közgyűlésen megteremtettük a lehetőségét az új szakosztályok alapításának, majd javaslatomra a VEDAC elnökség hat szakosztály létrehozásáról döntött. Az atlétika mellett elindult a hegyi- és terepfutó, a súlyemelő, a küzdősport, a petanque és mölkky, valamint a darts szakosztály is. Felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség új szakosztályok létrehozására a VEDAC-ban? Egyrészt a sportágak közötti szakmai átfedések biztosította előnyök miatt, másrészt a városban felmerülő igények és megkeresések kielégítése miatt, harmadrészt pedig egy olyan potenciális fejlődési lehetőség miatt, mely a régióban a jelenleginél is nagyobb, meghatározó sportklubjává teheti a VEDAC-ot.

Ezt követően került sor a tavalyi év legjobbjainak díjazására. A tavaly év végi Veszprémi Sportgálán Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Szabóné Harlai Katalint Veszprém Város Sportjáért Díjban részesítette. A díjat akkor nem tudta átvenni, ezért az önkormányzat képviseletében Sótonyi Mónika képviselő, a Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság elnöke az évnyitón, meleg szavak kíséretében adta át az elismerést.

Szabóné Harlai Katalin nélkül nehezen lehetne elképzelni dobóversenyt a városban. Kati néni saját munkakörében igazi klasszis, hiszen nemcsak a veszprémi és környékbeli dobóversenyek állandó résztvevője, szervezője, hanem a rangos Gyulai Memorial atlétikai viadalon és a csapat Eb-n is a kalapácsvetés vezetőbírája volt. Futóként kezdte pályafutását, igazi jolly jokernek számított, hiszen a rövidebb 100 méteres távtól 800-ig bezárólag minden számban bevethető volt, éppen ahogy a csapatnak szüksége volt rá. Az élet a dobóatlétika felé sodorta. A VEDAC dobóversenyein precíz, lelkiismeretes munkavégzésével ápolja egykori férje, Szabó Ernő mesteredző hagyatékát. Sportolócentrikus bíráskodásáról ismert az atlétika berkekben, a VEDAC közösségének egyik legértékesebb tagja.

Számos fiatal atléta részesült vezetői dicséretben

Forrás: VEDAC

Ezt követően azokat a tehetséges fiatalokat szólították színpadra, akik koruknál fogva még nem tudtak országos versenyeken kimagasló eredményt elérni, de már bontogatják a szárnyukat, ők vezetői dicséretben részesültek. Török Krisztián szakmai igazgató méltatta a fiatalokat, és megköszönte az edzők kollégáknak és a szülőknek azt a mindennapos munkát, amellyel segítik a fiatal tehetségek kibontakozását.

Díjazták a tavalyi esztendő legjobb szenior, utánpótlás és felnőtt sportolóit. A hosszú atlétikai eredménysor mellett a taekwondo-s eredmények is méltatásra kerültek. Az atlétika szakosztály legjobb női versenyzője a gerelyhajító Kövér Fanni lett, míg a férfiaknál Csekő Miklós kalapácsvető vehette át az elismerést.