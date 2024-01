Érdi Mári személyében először lett vitorlázó az év női sportolója. A világbajnok magyar vitorlásversenyző nemrég bátor kijelentést tett, azt mondta, hosszú távon is hajóosztálya legjobbja szeretne lenni a világon. A márciusi Európa-bajnokságon bronzérmes, kétszeres olimpiai résztvevő Érdi Mári jelenleg Argentínában versenyez, ezért nem tudott személyesen megjelenni, hogy átvegye a rangos elismerést. – Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott személyesen, óriási megtiszteltetés, hogy Magyarország első világbajnok vitorlázójaként vehetem át a díjat. Célom, hogy 2024-ben folytassam a felfelé ívelő pályám, amiben én és a magyar vitorlássport is benne van, mondta videós bejelentkezésében a 25 esztendős sportolónő. Ő lett az első magyar vitorlázó, aki olimpiai hajóosztályban – a korábbi lasert felváltó ILCA-kategóriában – vb-aranyérmes lett, ezzel örökre beírta a nevét a magyar sport történelemkönyvébe. Augusztusban Párizsban is folytathatja szereplését. Az év férfi sportolója Szoboszlai Dominik válogatott labdarúgó és csapatkapitány, az év edzője pedig Marco Rossi, a futballválogatott szövetségi kapitánya lett.

Érdi Gábor, Mári édesapja megkeresésünkre elmondta: nagyon büszkék arra, hogy gyermekük, aki értelmes és nagyon szerény, ilyen kitűnő eredményt elért. Ráadásul egy illusztris társaságban vehette át a díjat. Mint ismert, Mári a balatonfüredi Yacht Clubban kezdett vitorlázni, amit később Tihanyban folytatott. Jelenleg az MVM, illetve a Sennebogen színeiben vitorlázik, és gyakran a balatonfüredi kikötőben is edz.