Dávid egy kisebb baráti társasággal Csörgő Tamás tógazda meghívásának eleget téve látogatott el a tóhoz, ahova rendszeresen visszajáró vendégek. Nem volt könnyű dolguk, hiszen kőkemény mínuszok voltak, ennek ellenére sikerült egy 23,3 kilogrammos pontyot fogni. Dávid úgy fogalmazott, izgalmas, nehéz peca volt, és ez a hal is bebizonyította, hogy érdemes decemberben, akár mínusz fokokban is horgászni.

– Ez a kedvelt horgászparadicsom gyönyörű helyen, 31 hektáron terül el, a túloldalról néha még egyesek szerint farkasvonyítást is lehet hallani, hiszen ott egy vadrezervátum található, vaddisznók, szarvasok mászkálnak a környéken. Amit a tóról tudni érdemes, hogy az átlagos vízmélysége 15 méter, ez egy régi lignitbánya, úgyhogy hatalmas törések is találhatóak a vízben, ami nagyon megnehezíti a horgászatot. Nagyon kagylós, ahol a lignitet kikotorták, ott derékszögű törések vannak, amik könnyen elvágják a zsinórt. Magyarországon talán az egyik, de lehet, hogy az egyetlen olyan tó, ahol most már több mint kétszáz darab húszkilós hal van a vízben, több 25 kilós is található benne, sőt 35 kiló fölötti ponty is.

Dávid bojlis módszerrel akasztotta meg a halat, ráadásul mindjárt az első este.

– Mivel hatalmas mélységek vannak, nagyon nehéz megtalálni, hogy a halak éppen hol úsznak, főleg télen, amikor már összeállnak. Csónakkal mentünk be, és nagyon fontos, hogy egy adott, nagyjából 25x25 centiméteres részre kell lerakni a szereléket. Negyedórás fárasztás volt, a kristálytiszta vízben gyönyörűen látszott, hogy a hal törik vissza a 15-16 méteres mélységben. 2022-ben sikerült ugyanitt egy 24,8 kilogrammos halat fognom, ez a rekordom, ettől most sem sokkal maradtam el.

A horgász azt mesélte, ezt a halat ő fogta ki először.

– Ezen a tavon minden húsz kilogramm fölötti halat csippel látnak el, és onnantól végig tudják vezetni, amikor valaki kifogja, hogy mennyit nőttek, fejlődtek, ami évente akár 5-7 kilogramm is lehet.