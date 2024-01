Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK–Veszprém Kosárlabda Klub 73-77 (18-14, 19-24, 11-19, 25-20)

Tiszaújváros, 100 néző. Vezette: Sallai, Marton, Fülöp.

Tiszaújváros: Lakatos M. 18/9, Bán 16/12, Lakatos P. 1, Kocsis 6, Okoh. Csere: Csák 5/3, Orliczki, Gáspár 11, Kiss 11/3, Molnár 3/3, Kovács 2. Edző: Lekli József.

Veszprém: Szabó 10/6, Madár 15/6, Prodanovic 13/6, Moore 18, Takács 11/3. Csere: Varga 5/3, Gordán 2, Birkás 3/3. Edző: Alex Geddes.

Nehéz fellépés várt a feldobás előtt a 9. helyen állt bakonyiakra, ugyanis az aktuális ellenfelük ősszel két ponttal nyert a Vetési-gimnázium tornatermében, ráadásul az otthonában eddig makulátlan teljesítménnyel rendelkezett. Szorosan alakult az első negyed (11-10), aminek végére a hazaiak kisebb előnyt dolgoztak ki (18-14), ezt később tovább hizlalták (29-22). Ám Madárék nem adták olcsón a bőrüket, előbb felzárkóztak (32-30), a nagyszünetben pedig már ők álltak jobban (37-38).

Fordulás után végig a mind meggyőzőbb vendégek vezettek (41-47), állandósult a feleket elválasztó hat-nyolc pontos különbség (45-51), ami a záró felvonás elején tizenegy pont is volt (48-59). Három perccel a „gólszegény” párharc lefújása előtt eldőlni látszottak a lényeges kérdések (59-69), de a hajrában visszajött a meccsbe a vetélytárs (68-69), szerencsére a vendégek szíve és esze a nehéz pillanatokban is helyén volt. A most zajló küzdelemsorozatban a mérlegüket döntetlenre – hét győzelemre és hét vereségre – alakító VKK-nál 18 ponttal mutatkozott be az új szerzemény: a hármas-négyes poszton bevethető, 17 éves amerikai Moore Marlon (198 centi, 95 kiló).