Az akadémia tájékoztatása szerint az U18-as válogatott tagjaként Nagy Emese és Szabó Krisztina is készül már a szlovéniai viadalra, amely egyben az első selejtező is a júliusi, részben görög rendezésű korosztályos Európa-bajnokságra. A Magyar Röplabda szövetség tájékoztatása szerint a nemzeti csapat az első selejtező-mérkőzését január 10-én, 11:30-tól a csehek ellen játssza, s még aznap este összecsap a házigazda szlovénekkel (18:30) is, majd másnap a ciprusiakkal találkozik. Az elődöntőket január 11-én rendezik, míg a helyosztókra január 12-én kerül sor.