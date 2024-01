- Sikeresnek mondható a Tapolca Vívóklub 2023-as éve. Stabil létszám mellett már bontogatják a szárnyaikat a tehetségek mind a hazai, mint a nemzetközi versenyeken. Nagyjából 70-75 igazolt versenyzővel zártuk az évet és ezen felül van még 40-50 fiatal, akik a helyi általános iskolákban vívnak sulivívás keretein belül – fogalmazott Keszler Dávid, az egyesület vezetője, aki elárulta, a gyereklétszám mellett az edzői stáb is bűvölt. Hozzá és Szabó Ádám mellé csatlakozott a klub korábbi versenyzője, Szollár Eszter.

Megtudtuk, a 2023/2024-es szezont már úgy kezdte meg a Tapolca Vívóklub, hogy a toborzást és a taglétszám növelést háttérbe tették és inkább a minőségi munkára koncentrálnak.

- Két szálon is fut a munka. Egyrészt cél egy olyan közeg kialakítása, ahol a gyerekek jól érzik magukat, tudnak sportolni és tanulni az egészséges életmódról, másrészről ott a tehetségek gondozása. Egyik sem fontosabb a másiknál. Jó irányítással, kellő odafigyeléssel, becsületes munkával mindkét terült jól tud működni egymással párhuzamosan. Lesznek sokan, akik a sport és jó közeg miatt jönnek, és lesznek akik komoly munka befektetésével és a klub által biztosított szakmai háttérrel kiváló élsportolók lesznek – nyilatkozta Keszler Dávid, aki már idei eredményekről is be tudott számolni.

Az olaszországi Udinében kezdődtek meg a 2024-es naptári év versenyei, junior korú lányok és fiúk léptek pástra két különböző fegyvernemben, egyéniben és csapatban versengve az elsőségért. A Tapolca Vívóklubot a magyar keret tagjaként Tarsoly Borbála képviselte az eseményen.

- Bori négy győzelemmel és két vereséggel kezdte a csoportküzdelmet. Ez világkupa versenyen nem rossz eredmény, de sajnos arra is „elég”, hogy hamar komoly és erős ellenféllel találja szembe magát a vívó. A csoportban sok különböző náció képviseltette magát, Bori argentin, olasz, svájci, kolumbiai, ukrán és finn versenyzővel találta magát szemben. A 256-os táblát kiemeltként várta jó csoporteredménye miatt, így a 128-ban lépett újra pástra svéd rivális ellen. Bori becsülettel végigküzdötte az asszót. Technikailag és taktikailag is hasonló erőt képviseltek, és végig fej fej mellett haladtak, de sajnos a svéd lány fizikai fölénye, nagyjából 10-15 kilóval nehezebb/erősebb volt, elég volt arra, hogy szoros asszóban 15-14-re nyerjen és ő léphessen a 64-es főtáblára. Bori a 90. lett 217 indulóból. Ez nem hangzik túl jól, de egyáltalán nem rossz. Harciasan és jól vívott, ezért nem értheti szó a ház elejét. A párbajtőrre meg amúgy is jellemző, hogy komolyabb eredmények után jön egy szerényebb, vagy éppen fordítva. Ez a fegyvernem egyik jellegzetessége – foglalt össze Keszler Dávid, megjegyezve, Tarsoly Borbála még kétszer lép pástra a következő hetekben. Először Budapesten a junior Magyar Bajnokságon, majd Grúziában ismét világkupa versenyen szerepel majd.