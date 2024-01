Az ünnepségen részt vett Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester, valamint a városi képviselő-testület tagjai. A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola lány tornászcsapatának bemutatóját követően elsőként Kovács Zoltán köszöntötte a megjelenteket, a térség országgyűlési képviselője azokra az időkre emlékeztetett, amikor még közel sem voltak olyan feltételek a sportoláshoz, mint manapság: többek között nem volt sportcsarnok, iskolai tornaterem, megújult focipálya, sem sportcentrum vagy épp uszoda. Most viszont már a pápai egyesületek tagjai összehasonlíthatatlanul jobb körülmények között sportolhatnak, mint elődeik – hangsúlyozta a képviselő.

Áldozó Tamás köszöntőjében a megvalósult és az előttünk álló infrastrukturális fejlesztésekről beszélt, majd bejelentette, hogy a 2024-es városi költségvetésből az egyesületeket ugyanolyan mértékben fogják támogatni, mint a tavalyi esztendőben.

– Korábban nem volt még példa arra, hogy az egyesületek a teljes igényelt összeget megkapják, 2023-ban így történt, és az a tervünk, hogy ez idén is így lesz. Ehhez persze az is kell, hogy jól végiggondolt, szakmailag megalapozott és kellő önmérsékletet tanúsító pályázatokat kapjunk majd meg. Szeretnék gratulálni a sportolóknak az elért eredményekhez, hiszen ezek az ő érdemeik, ők küzdöttek, szenvedtek meg értük, ők mentek el edzésre, akkor is, amikor nem volt hozzá kedvük.