SZBRA–Vasas 0:3 (14,16,19)

Balatonfüred, 250 néző. V.: Kiss, Tilmann.

SZBRA: Szerényi 5, Wojcik 3, Berkó 2, Mayerhoffer 3, Cesteru Cruz 6, Pérez Ramos 12. Csere: Gatard (liberó), Krakoczki 1, Kobaidze 1. Edző: Kristian Michailov.

Vasas: Gülübay 6, Bannister 10, Török 6, Papp 7, Abdulazimova 5, Sillah 13. Csere: Juhár (liberó), Gyimes-Capet 2, Fricova 1, Edző: Athanasopoulos Ioannis.

Wojcik révén a Balaton-partiak szereztek vezetést, azonban a fővárosiak hamar reagáltak, és átvették az irányítást. Tisztességesen helytálltak Szerényiék, de a vendégek esélyt sem adtak, és könnyedén zárták le az első játékrészt (14-25). A második szettben is magabiztos játékot mutatott az angyalföldi alakulat, amely kihasználta a füredi hibákat, és meg is büntette azokat (16-25). A harmadik menetre alaposan összekapta magát a Szent Benedek RA, és megizzasztotta a fővárosiakat. A játszma végéig ellenfelük nyakában loholtak a hazaiak, de végül a rutinosabb csapat tett pontot az i-re.

A Balatonfüred 11 mérkőzés után a nyolccsapatos bajnokság hetedik helyén áll hét egységgel.

Kristian Michailov: – Nehezen indult a 2024-es évünk, több játékosunk is betegséggel küzd. A játékunkkal most az volt a fő probléma, hogy nagyon sok egyéni hibát követtünk el. Gratulálok a Vasas együttesének, de a fókuszt máris át kell helyezzük a jövő hétvégére, mert Magyar Kupa-visszavágót játszunk a Békéscsabával.

Athanasopoulos Ioannis: – Összességében elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, a játék minden elemében jól teljesítettünk. A harmadik szettben a hazaiak nagy nyomást helyeztek ránk a nyitásaikkal, de ezt is elbírtuk. Jó úton járunk, szurkolóinknak pedig szeretném ez úton is megköszönni, hogy mindenhol ott vannak velünk. Várjuk őket szeretettel szerdán Érden is az Eczacibasi elleni mérkőzésen!

Szerényi Grétáék legközelebb a bajnokságban január 19-én lépnek pályára a KNRC ellen Kaposváron.