A Balaton jege azóta sem hízott olyan kövérre egyetlen télen sem, sőt, már annak is örülni kellett, ha a part mentén egy szűk sávban lehetett korcsolyázni. Idén újra itt a lehetősége a télnek, hogy megmutassa erejét, de nem lehetünk biztosak abban, hogy így is lesz. Az utóbbi időben fagyos éjszakák és mínuszokkal éppen csak biztató nappalok váltották egymást, ám a csütörtök markáns melegfronttal, 10-15 fokkal köszöntött ránk. A meteorológiai előrejelzések szerint pénteken ismét téliesre fordul az idő, visszatérnek a fagyok, ám ahhoz, hogy biztonságosan jégre mehessünk, kéthetes kemény, éjjel-nappal tartó hideg kellene.

2017-ben, hosszú évek után a Balaton teljes felülete befagyott annyira, hogy a jég biztonságos volt. A korcsolyázni, csúszkálni vágyók örömmel szerelkeztek fel meleg itallal, kesztyűvel, hogy ameddig csak lehet, becsússzanak a tó közepe felé, és aztán át egészen a déli oldalra, Fonyódra. A több ezer vállalkozó kedvű csúszó fegyelmezetten, a vízimentők tanácsára kisebb csoportokban, akár egymást segítve, valóságos élő láncot alakítva haladt. Átcsúsztak a tükörjégen, ha kellett, átmásztak a rianásokon, a rücskös felületeken lépésben haladtak. Különféle sporteszközökkel is nekivágtak a távnak, a korcsolyák mellett szánkóval, fakutyával, kerékpárral. Családostul, kutyákkal együtt csúsztak, közben meg-megálltak, fényképeket készítettek, többen drónokkal rögzítették az élményt. A legtöbben megcélozták és el is érték a túlsó partot, a jégen át gyorsabban, mint nyáron a vízben úszva. Mindenki érezte, hogy ez bizonyára sokáig vissza nem térő alkalom lehet. Akár életre szóló.

Badacsony és Fonyód között a több mint öt kilométeres távot a vízimentők kijelölték, biztosították, az átkelők biztonságban érezték magukat. A vízimentők Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának alapítója és elnöke irányításával és a Pest Megyei Kutató-mentő Szolgálat segítségével dolgoztak. Bagyó akkor elmondta, hogy a jég átlagban vastagabb 35 centiméternél, akár egy teherautót is elbírna. Hozzátette, hogy télen egyébként mindig számolni kell a veszélyforrásokkal, hiszen meleg vizes források is vannak a tóban, de azok nem befolyásolják most az átkelést. Szólt arról, hogy a badacsonyi kikötőtől nyugatra levő rianások is régen befagytak már, nem veszélyesek. Figyelmeztetett mindenkit, hogy a táv utolsó egyharmadától táblás, töredezett a jég, korcsolyázásra alkalmatlan, onnantól cipőben ajánlott tovább menni.

– Már reggel átjöttek többen a túlsó partról, jelenleg semmi nem tiltja azt sem – mondta. Ajánlotta, hogy iránytűt vagy feltöltött okostelefont vigyenek magukkal a csúszók. Kérte, hogy mindenki segítse és figyelje egymást, fegyelmezetten közlekedjenek a tavon, lehetőleg a megadott sávban. Ha valaki elfárad, kérdezzék meg, jól van-e, ne hagyják magára. Jelezte, hogy a vízimentők folyamatosan csúszkálnak láthatósági mellényben, rádiós rendszerrel, de telefonon is hívhatóak.

Kollégái délután újra bejárták a jeget, és mindenkit megkértek, hogy hagyja el a jeget, de addig mindkét irányba lehetett csúszkálni. Az első Balaton-átcsúszás több ezer résztvevő számára nyújtott soha nem feledhető élményt. Ki tudja, mikor lehet újra hasonlóban részünk.