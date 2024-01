Az első versenynapon a WA (World Archery) szabályai szerinti megmérettetést rendezték meg, ahol a résztvevők két körben tízszer három lövést adhattak le tíz és tizennyolc méter távolságról. A kiírás nagy népszerűségnek örvendett, több mint száz fő nevezése érkezett be, még Szlovákiából is jöttek résztvevők. A versenyt Vései Attila egyesületi elnök nyitotta meg, a versenyzők hét kategóriában, hét külön korosztályban indulhattak, s az első három helyezettnek az érmeket is ennek megfelelően osztották ki.

Másnap az IFAA (International Field Archery Association) szabályainak megfelelő versenyen szintén száz feletti nevezői létszám volt. Itt tizenegy kategóriában és hét korosztályban nevezhettek a versenyzők, akiknek két körben hatszor öt lövést kellett leadniuk. A Delta Íjász Egyesület a sport mellett a környezetvédelmet is fontosnak tartja, így mindkét napon nyomtatott oklevelet csak a gyerekek kaptak, a többieknek kérésre elektronikusan küldték ki a tanúsítványt.