A Telekom Veszprém vasárnap bejelentette, a svéd kézilabdázó nem tölti ki 2025-ig tartó szerződését a klubbal. „Andreas Nilsson a szezon végén hazaköltözik családjával Svédországba, és a göteborgi Önnered csapatában folytatja pályafutását. Bár 2022 decemberében bejelentettük, hogy Andreas 2025-ig hosszabbított a Telekom Veszprémmel, de az élet felülírta ezt, játékosunk az őszi szezon végén kérte szerződése felbontását családi okokból. Természetesen klubunk, megértve a helyzetet, ezt lehetővé tette, hiszen vitán felül nagyon sokat köszönhetünk svéd beállónknak, aki idén éppen 10 éve harcol a falban az Építők mezében” – közölték az egyesület honlapján.

A csapatkapitányi pozíciót is betöltő Nilsson, aki jelenleg az Európa-bajnokságon szerepel hazája válogatottjában, üzent a veszprémi kézilabda-szurkolóknak: „Ez az üzenet most elég nehéz számomra, hiszen 10 éve játszom a csapatban. Családi okok miatt visszaköltözöm Svédországba. Nehéz ez most számomra, hiszen tényleg, 10 éve játszom ebben a klubban. A legfontosabb éveimet töltöttem Veszprémben, ami a második otthonom lett közben. A srácaim itt születtek és nőttek fel, így ez most tényleg nem egy egyszerű bejelentés ... De, ahogy említettem, a családom miatt ideje hazamennem. Csak annyit szeretnék mondani, ti vagytok a legjobbak, a legjobb szervezet, a legjobb klub. Ami mindennap ott volt nekem. Remélem hamarosan találkozunk, egy másik környezetben.”