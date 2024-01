Via ferrata túrán vehetnek részt az érdeklődők február 4-én, vasárnap a Cuha-völgyben hat útvonalon 9 és 17 óra között. Jelentkezni lehet Vinyén a büfénél 10 és 13 órakor is. Végigmásszák az túrázók a Bucsek Henrik-emlékutat, és a bátrabbak az Ariadné fonalát is bevállalhatják.