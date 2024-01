Az iskola tanulói ezen a héten a hungarikumokkal ismerkednek meg, ennek keretében Horváth Imre osztályfőnök és tanítványai úgy döntöttek, szeretnének a teqballal közelebbről is megismerkedni. De mi is pontosan ez a sportág? A teqball kifejlesztője Borsányi Gábor, Huszár Viktor Dénes és Gattyán György. A teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág, amelyet ívelt asztalon játszanak. A játékosok – a karok és a kezek kivételével – a test bármely részével hozzáérhetnek a játékban alkalmazott futball-labdához. Egyesben és párosban is lehet játszani, teremben és kültéren egyaránt. A szabályok szerint a játékosok legfeljebb három érintést alkalmazhatnak, mielőtt visszajuttatnák a labdát az ellenfél térfelére. A teqball testi kontaktus nélküli sport, ami azt jelenti, hogy sem ellenfél, sem az asztal érintése nem engedélyezett.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

A hungarikumbizottság 2022. december 13-án jelentette be, hogy a sportág bekerült a hungarikumok közé.

Kovács Jenő, az Arenda Teqball SC elnöke elmondta, egyesületüket 2023 nyarán alapították meg, azóta hazai és nemzetközi szinten is szép sikereket értek el. Pápára hat játékossal érkeztek, köztük volt Tóth Benjamin Kera is, aki a sportág egyik nagy reménysége. A bemutatóval egyrészt az volt a céljuk, hogy népszerűsítsék a sportágat, másrészt, hogy eddig fel nem fedezett tehetségekre bukkanjanak.