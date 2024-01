– A másik két elődöntős mérkőzéshez viszonyítva, más volt a motivációs szintje az együtteseknek – nyilatkozta szakértőnk a Magyarország–Szlovénia mérkőzésről.

– A nyolcadik találkozójukon voltak túl a csapatok, érződött a fizikális és a pszichés fáradtság is a feleken. Ami szembetűnő volt, hogy mind a magyar, mind a szlovén csapatnál a két hármas védők ellen könnyedén tudtak egy az egyet nyerni a támadók.

– Szokták mondani, hogy ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni, de ez most szerencsére nem jött be. Itt elsősorban a hétméteresekre gondolok. A logikát, az edzői elgondolást nem értettem teljesen, hogy miért kellett megvárni, hogy valaki kettőt hibázzon. Imre Bencével korábban lövettem volna, mondom ezt úgy, hogy ő is kihagyta, de a klubcsapatában állandóan lő hétméterest, míg Lékai nem. A hajrában egy nagy családként küzdött a csapat, és a szerencse is mellénk állt. Bartucz stabilan védett az egész mérkőzésen, és a kritikus pillanatokban tudta segíteni az együttest. Hogy 22 gólt kapott a csapat, az inkább az iram számlájára írható.

– Ezen az Európa-bajnokságon nagyon kiegyensúlyozott volt a mezőny. Az, hogy az 5. helyen végeztünk, szerintem erőn felüli volt. A jövő benne van a csapatban. A mag, a csapat gerince még nagyon fiatal. A védekezésünk a tornán meghatározó és stabil volt, egészen a németek elleni meccsig. A sportág elment az erő irányába. A belső védőket nehéz egy az egyben megverni, nehéz rajtuk előnyt hozni cselezésből, ezáltal pedig kevesebb volt az átlövésgól.

Hozzátette: Imre Bence üde színfoltja volt az Európa-bajnokságnak, Ilic pedig védekezésben jeleskedett, de benne még nagyobb potenciál van. Fazekas jól szállt be a mérkőzésekbe, és a szélsőket is jól hozta helyzetbe. Bánhidi pedig bebizonyította, hogy bent van a világ legjobb három beállója között. Sipos a németek elleni meccsig a védelem motorja volt, Bodó pedig akkor kezdte el felvenni a ritmust. Kapusposzton több esetben is hamarabb cseréltem volna, ugyanis mindenki remekül szállt be a meccsbe.

– Ami fekete folt volt számomra, hogy Bókához ritkán került ki a labda bal szélre. A nyolc mérkőzésen talán öt labdát kapott, a kevés helyzetét pedig jó százalékban értékesítette.

Török Lajos Chema Rodríguezről elmondta, többnyire jól meccselt, és arculatot adott a válogatottnak mind védekezésben, mind támadásban.

– A jövő szempontjából ez nagyon biztató eredmény. Nincsenek generációváltásos problémáink – zárta gondolatai Török Lajos.