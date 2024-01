Korábban már beszámoltunk a magyar csapat helyzetéről, most vegyük szemügyre azokat a külföldi kézilabdázókat, akik vármegyei csapatainkban játszva erősítik a válogatottjukat.

A Telekom Veszprém együtteséből tíz idegenlégiós szerepel a kontinenstornán. Legtöbben, szám szerint négyen a francia csapatot erősítik, Nedim Remili, Ludovic Fabregas, Hugo Descat, és Kentin Mahé személyében. Franciaország az A jelű csoportban szerepel, a házigazda Németországgal, Észak-Macedóniával és Svájccal. Az első mérkőzésükön már túl is vannak Remiliék, és 39-29 arányban győzték le az Észak-Macedónokat. Hugo Descat hétszer volt eredményes az összecsapáson, Fabregas és Mahé háromszor, Remili pedig egyszer.

Agustín Casado Spanyolországot képviseli a tornán, amely a B csoportban szerepel Ausztriával, Horvátországgal és Romániával.

Bjarki Már Elísson az izlandi válogatottal a C csoportban vívhatja ki a továbbjutást, ahol a magyar csapat is szerepel (Ligetvári Patrikkal). A Telekom Veszprém érintettségnek itt még nincs vége, ugyanis Montenegró mellett Szerbia is a csoport tagja, az utóbbi válogatottban pedig ott van a bakonyiak játékosa, Dragan Pesmalbek is.

A svéd keretet Andreas Nilsson, valamint Lukas Sandell erősíti veszprémi részről. Svédország az E jelű csoportban Hollandiával, Bosznia-Hercegovinával, és Grúziával csap majd össze.

A D csoportban szereplő Szlovénia két Veszprém vármegyei játékost is felvonultat. A Telekom Veszprémben szereplő Gasper Margucot, és a Balatonfüredi KSE jobbátlövőjét, Kljun Tadejt. A szlovének számára kemény feladat lesz a továbbjutás, ugyanis a csoportkörben megmérkőznek Norvégiával, Lengyelországgal, valamint a gyengébb játékerőt képviselő Feröerrel.

A négyes csoportokból a legjobb kettő együttes jut tovább a következő körbe.