A Montenegró elleni sikert követően Szerbiát is két vállra fektettük a kézilabda Eb-n, így tovább is jutottunk csoportunkból. A mieink szinte végig vezettek, kreatívan támadtak és keményen védekeztek. Riválisunk erejét felemésztette, hogy folyton üldöznie kellett minket, a második félidőben már öttel is vezettünk. Bár a vége izgalmas volt, összességében magabiztosan szereztük meg a pontokat.

A Balatonfüredi KSE csapatát Bóka Bendegúz, a Telekom Veszprémet Ligetvári Patrik képviselte a csapatban, Andó Arián (Balatonfüredi KSE) ezúttal nem került keretbe.

A Telekom Veszprém kölcsönben Spanyolországban játszó kapusa, Palasics Kristóf ezúttal is jól kezdett a kapuban, de a második félidőre kicsit elfáradt, cseréje, Bartucz László kiváló produkciót nyújtott, sokat tett hozzá a sikerhez.

Nemzeti együttesünk legeredményesebbje a Szeged beállósa, Bánhidi Bence volt, aki hiba nélkül kilenc gólt szerzett.

Bóka egyszer volt eredményes, ahogyan a szintén a Telekom Veszprém kötelékébe tartozó, kölcsönben Lengyelországban szereplő Fazekas Gergő is.

A másik oldalon is volt ismerős. A Telekom Veszprém beállósa, Dragan Pesmalbek kétszer talált a kapuba és többek között klubtársával, Ligetvárival is nagyokat birkózott. A szerbek kapusa, Vladimir Cupara, aki tavaly nyáron hagyta el a veszprémi együttest, több ziccert is védett, jól teljesített, de ez kevés volt a magyarok ellen.

Eredmény: Szerbia-Magyarország 27-28 (13-14). München. V.: Jorum, Kleven (norvégok). Magyarország: Palasics, Bartucz (kapusok), Sipos 2, Bóka 1, Krakovszki Zs. 1, Ligetvári, Máthé 5 (2), Fazekas G. 1, Bánhidi 9, Szita 2, Ancsin 1, Bodó 1, Ilic Z., Rosta 2, Lékai 3. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez.

A szerbek legeredményesebb játékosai: Vorkapic 5, Ilic N. 5 (4), Borzas 4.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2.

Kedden Izland ellen zárjuk a csoportkört.