Kaposvári NRC-Szent Benedek RA 3:1 (–18, 20, 27, 21)

Kaposvár, 250 néző. V.: Sík, Tillmann.

KNRC: Hurst 18, Vilvert 13, Martin 4, Szedmák 15, Radnai 3, Dias 18. Csere: Rády (liberó), Nicolai, Godó 1, Sahin. Edző: Vincent Lacombe.

SZBRA: Wojcik 9, Laskowska 11, Berkó 4, Pérez Ramos 21, Szerényi 14, Castero Cruz 15. Csere: Fáth, Nagy (liberók), Krakoczki, Gatard, Kobaidze 1, Mayerhoffer. Edző: Varga Tomas.

Az első szettben magabiztosan játszottak a fürediek

Archív fotó: Nagy Lajos

Az első szettben a Balaton-partiak erőn felül teljesítettek, és végig vezettek. Varga Tomas tanítványai lendületesen játszottak, amit a hazai időkérés sem tudott megzavarni, majd lezárták az első játékrészt (18-25).

A második játékrészben már egy harciasabb Kaposvár várt a füredi lányokra. Az esélyesebbnek számító hazai csapat fegyelmezetten játszott, és nagy előnyre tett szert. A vendégek ugyan kozmetikáztak az eredményen de a kimenetelen nem tudtak változtatni (25-20).

A harmadik szett parázs csatát hozott. Egészen 16–16-ig menetelt fej fej mellett a két csapat, azután elhúzott hárommal a vendégegyüttes, majd egyre felzárkózott a Kaposvár. 19–19 után ismét felváltva estek a pontok, 22–24-nél azonban már Lacombe is kénytelen volt időt kérni. Varga tanítványai előbb egy nyitást, majd egy támadást rontottak, így kezdődhetett az adok kapok. 28–27-nél Varga még egyszer időt kért, azonban Hurst lezárta a végletekig kiélezett csatát.

A negyedik játékrészben a Szent Benedek vett villámrajtot, hármat szórt egymás után ellenfelére. Innentől sokáig a fürediek voltak előnyben, ám a hazaiak 11–11 után átvették a vezetést, a vendégek pedig egyre több hibát vétettek. A végéig kézben tartották a szettet a kaposváriak (25-21), és végül bejutottak a legjobb négy közé az Extraligában.

Varga Tomas: – Türelmesebbek voltak és a fontos labdamenetekben pontosabbak is. Nagyon szerettük volna meghosszabbítani a szériát, ma is a kezünkben volt a lehetőség, de sokszor hibáztunk. Örülök viszont annak, hogy a csapat tett egy lépést előre, agresszívabb lett a támadásunk, és vesztett helyzetben is harcoltunk. A szezonnak még messze nincs vége, egy rövid pihenő után dolgozunk tovább, és szeretnénk minél jobb helyezéssel zárni!