OTP Bank-Pick Szeged–Fejér-B.Á.L. Veszprém 42-28 (22-12)

Szeged, 2000 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

Szeged: NAGY M. – Martins 4, Garciandía 4, Molina, Gaber, Bodó 4, FRIMMEL 7. Csere: IMSGARD (kapus), SZILÁGYI 8 (2), Gazsó 2, Kalarash, BÁNHIDI 6, Sostaric 3 (1), Stepancic 2, Bombac 1, Szita 1. Edző: Kárpáti Krisztián.

Veszprém: Gödör – Preszter 2, Pulay 1, Vetési 2, Szrnka 1, TARABOCHIA 6, Nourelden 2. Csere: Mojsilov (kapus), DJUKIC 7, Bugyáki, Grünfelder, Kristóf 1, HÁRI 6 (3). Edző: Danyi Gábor.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3.

A sereghajtó az esélytelenek nyugalmával várhatta a kezdő sípszót, mivel a derbinek a helyi katlanban ötvenedszer fellépő BL-résztvevő volt a toronymagas favoritja. A vendégek szerezték az első találatot, amire az ellenfél négy perc alatt öttel felelt, jött is Danyi mester időkérése, jelezvén az övéinek, hogy nyugodjanak meg, hiszen nincs rajtuk eredménykényszer (1-5). Szrnkáék fel is jöttek (3-6), de a Tisza-partiak újra ráléptek a gázpedálra, s igazolták, hogy melyik a jobb csapat (10-5). A felek később felváltva voltak eredményesek, negyedóra után 11-7 volt az állás. A rivális nem pörgött teljes fordulatszámon, gondolataik már a jövő heti, THW Kiel elleni kupacsatán jártak, ám a pontatlanságokat azért rutinosan kihasználták (15-7). A csereként beállt Bánhidi tarthatatlan volt, gyorsan hatszor betalált, így a gárdája a 27. percben már tízzel vezetett (18-8). A nagyszünetig nagy gólpárbajba bonyolódtak az együttesek, igaz, a különbség nem változott (21-11).

A fordulást követően kicsit sikerült lelassítani a vetélytársat, Mojsilov többször is pompásan védett, és Hári is jól szállt be az összecsapásba (24-17). Ebben a periódusban becsülettel állták a sarat a teher nélkül vitézkedő bakonyiak, de 27-21 után nem tudták ellensúlyozni a másik oldal tudásbeli fölényét, a 47. percben ismét tízzel mentek a szegediek (31-21). Frimmelék kézben tartották az irányítást, innentől kezdve csak úgy-ahogy lehetett velük szinkronban lépdelni (35-23). Veszprémi részről újabb időkérés következett, hisz a védekezés nem volt az igazi, más kérdés, hogy a támadójátékra nem lehetett különösebb panasz – a mieink elöl a harcos énjüket mutatták: akadtak is szép megoldásaik (39-28). Persze, vérmes remények híján sanszuk sem volt borítani a papírformát.

Kárpáti Krisztián: Kellenek az olyan klubok a hazai kézilabdaéletnek, mint a Fejér-B.Á.L. Veszprém, ahol a szárnyaikat bontogató fiatalok lehetőséget kapnak.

Danyi Gábor: A csapatoknak mások a céljai, ezért egy pillanatig sem volt kérdés, hogy melyik diadalmaskodik. Az első félidőben sok technikai hibát vétettünk, ám a második már vállalhatóbb volt, örülök, hogy 30 gólt lőttünk.