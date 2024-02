A január 19-én kezdődött olimpiai játékokon a 2008-2009. évben született lányok az úgynevezett 3x3 jégkorong versenyszámban indulhattak, melynek szabályai kicsit eltérőek a hagyományos jégkoronghoz képest. Jóval kisebb pályán, 3-3 mezőnyjátékossal játszanak folyamatos idővel, így lényegesen gyorsabb és pörgősebb a mérkőzés. Ezáltal sokkal több gólt is lehet szerezni. A magyar női hoki válogatott először vehetett részt téli olimpián, és máris sporttörténelmi sikert ért el, hiszen ifjúsági téli olimpián eddig még nem szereztek a magyarok aranyérmet. Luca elmesélte, hogy a hosszú, közel egy napos utazást követően néhány napjuk volt még a helyszínnel megismerkedni. Ezután a program elég sűrű volt, hat nap alatt kilenc meccset játszottak a lányok, és mind a kilenc meccsüket magabiztosan megnyerték. Luca kérdésünkre elmondta még, nagyon örül annak, hogy több góllal is tudta segíteni csapatát.

- Jó érzés volt nyerni, az aranyérmet átvenni, a Himnuszt hallgatni és együtt énekelni a csapattársakkal. De maga az utazás, a városban való séták, az olimpiai falu nyüzsgő élete, a nyitó ünnepség, az olimpiai láng fellobbanása és a más kultúrával ismerkedés is izgalmas volt. A többi sportoló, a koreai önkéntesek is mind nagyon kedvesek és barátságosak voltak. A legszorosabb mérkőzésünket a hazai, koreai csapat ellen játszottuk, akiknek a szurkolói fantasztikus hangulatot csináltak a stadionban.

Faragó Gyula, Luca édesapja és egyik edzője hozzátette, rettentően büszke lányára. A sok munka, gyakorlás, edzés most beérett. Amikor még Dunaújvárosban laktak, Luca akkor is fáradhatatlanul jött Ajkára edzésre szinte minden nap, ki nem hagyott volna egyet sem. Végig csinálta. Jöttek az eredmények. Bekerült a válogatottba. Sokan azt gondolják, ha oda eljutott, befejeződött a munka, pedig akkor kezdődik igazán. Bent is kell ugyanis maradni a nemzeti csapatban, az pedig csak annak sikerül, aki szorgalmas, belead mindent, fejlődik.

Pákai Gergő, az Óriások klub elnöke hozzátette, Luca sikere a többi sportolóra is ösztönzőleg hat, hiszen ha egy kis hokis látja, hogy ha szorgalmasan, keményen edz, akkor akár világversenyekre is eljuthat és hasonló sikereket érhet el. - Reméljük, hamarosan újabb játékosokkal büszkélkedhetünk.

A Gangwon 2024. Ifjúsági Téli Olimpiai Játékok női jégkorong csapatának mérkőzései és eredményei: Magyarország–Mexikó 17-0, Magyarország–Törökország 18-0, Magyarország–Kína 13-3, Magyarország–Ausztrália 23-1, Magyarország–Hollandia 33-0, Magyarország–Dél-Korea 16-0, Magyarország–Olaszország 11-1, Magyarország–Olaszország 14-4, Magyarország–Dél-Korea 10-2.