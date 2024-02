A 20 éves úszó már a szombati előfutamban is egyéni csúcsot ért el, és a harmadik legjobb idővel került be a vasárnapi fináléba. A táv elején az ír Daniel Wiffen, aki decemberben az otopeni rövidpályás Európa-bajnokságon világcsúccsal nyerte ezt a számot, gyorsan ellépett a mezőnytől. A veszprémi úszó a táv felénél a harmadik helyen állt. Kétszáz méterrel a cél előtt Betlehem lemaradt a dobogóért folyó csatáról, viszont egyéni csúcsából így is újabb öt másodpercet faragott a 14:46.44 perces idejével, ami alig gyengébb Kis Gergő 2011-es országos rekordjánál (14:45.66).

– Ötszáznál még úgy éreztem, hogy nekem a legnagyobb a szívem, ami bevisz majd, de ez azért picit korai volt. Ezer méternél aztán én álltam fejre, onnantól pedig óriási küzdelem volt az egész. Bíztam benne, hogy a végén le tudom őket hajrázni, de ez most nem ment. Nagy lehetőség volt – nyilatkozta Betlehem, aki megnyerte "a legtöbbet úszó" versenyző elismerést azzal, hogy 20 300 métert úszott Dohában.

Betlehem a váltóval bronzérmet szerzett, tíz kilométeren pedig olimpiai kvótát.

Eredmények, 1500 méter:

1. Daniel Wiffen (Írország) 14:34.07 perc, 2. Florian Wellbrock (Németország) 14:44.61, 3. David Aubry (Franciaország) 14:44.85, 4. Betlehem Dávid 14:46.44.