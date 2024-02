Aznap gyászba borult Veszprém, a szurkolók, szimpatizánsok a Veszprém Aréna előtt is lerótták kegyeletüket a Madárkának becézett kézilabdázó, miközben mindenki döbbenten állt a történtek előtt. Megérkezett a bakonyi megyeszékhelyre Marian édesapja, Petre Cozma is. Fotósaink több helyen is dolgoztak, ezekből a képekből válogatva emlékszünk vissza a 15 évvel ezelőtt történtekre.

Rengetegen rótták le kegyeltüket a meggyilkolt román kézilabdázó emléke előtt

Forrás: Archív

Cozma és Pesics egykori szomszédja a tragédiáról

A veol.hu elérte Marian Cozma és Ivan Pesics egykori szomszédját, Mihályi Lajost, aki kérésünkre elmesélte, miként értesült a szörnyű hírről.

− Több veszprémi kézilabdázó is lakott mellettünk az elmúlt évek során, a klub bérelte tőlünk a lakást. Különösen szerettük Marian Cozmát, aki egy nagyon kedves és vicces fiatalember volt, rengeteget nevettünk. Mariant Ivan Pesics váltotta a lakásban, őt is nagyon kedveltünk, gyakran meghívtuk hozzánk enni, a feleségem palóclevese volt a kedvence − idézte fel Mihályi Lajos.

Marian Cozma nyolcas számú meze az egyik megemlékezésen

Forrás: Archív

Az egykori szomszés elárulta: a tragédia napján korán reggel bemondta a rádió, hogy egy veszprémi játékos halálos szúrást kapott, nevet akkor még nem említettek. Ő gyorsan átrohant a szomszédba, volt kulcsuk a lakáshoz, és akkor látta, hogy üres az ágya, Ivan nem volt ott.

− Nem lehet leírni, amit akkor éreztem. Pár órával később tudtuk meg, hogy Mariant érte a tragédia és Ivan is megsérült, kórházba került – mesélte el nekünk Mihályi Lajos, aki feleségével később meglátogatta a kórházban Pesicset. A megsérült játékos aztán otthon lábadozott, 2-3 hétig itt volt Veszprémben vele a családja is. - Mindenki nagyon szerette Ivant, akivel még most is kapcsolatban vagyunk, gyakran írunk egymásnak. Jó volt megismerni ezeket a fiúkat, sok a szép emlék, csak sajnos mindent beárnyékol a szörnyű tragédia.