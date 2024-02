Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter köszöntőjében megfogalmazta, hogy a sport nem csak a csúcsteljesítménnyel vívhatja ki az elismerést, hanem azzal is, hogy milyen hősei vannak. Minél több hőse van egy közösségnek, az annál erősebb. Ajka sportváros, és sok hőst tud felmutatni, akik a fiatal és felnövekvő generációknak jó példát mutatnak. Ilyenek az edzők, akik megtanítják, hogy szívós munkával, sportszerű, koncentráltan, gyakorlással milyen eredményeket lehet elérni. A sportolók, akik személyes példamutatással népszerűsítik az egészséges életmódot, a becsületes küzdelmet, ugyanis ha ezek a szabályok egy közösségben érvényre jutnak, akkor annak a közösségnek komoly jövője van.

Schwartz Béla és Navracsics Tibor a sportgálán

Fotó: Gyarmati László/Napló

Amikor az ajkai sportot ünnepeljük, a becsületes küzdelmet, a versenyzést, az egészséges életmódot, a tisztességes munkát és a teljesítményt ünnepeljük.

Olimpiai évben vagyunk, számos olyan esemény lesz, ami népszerűsíti sportolást. Bizonyára köztünk is vannak olyanok, akik valamely közvetítés hatására kezdték sportolni és ma már eredményeket is értek el.

Schwartz Béla polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az ajkai gazdasági társaságok támogatják a sportot a társasági adóval és egyéb befizetésekkel. Így épült a jégcsarnok, a kosárlabda csarnok, és renoválták a kézilabda csarnokot. A létesítményekre szükség van, azok nélkül nem tudunk eredményesen versenyezni. Először a létesítményeket kell létrehozni, majd azt követően versenyezni. Ha a verseny jól halad, jönnek az eredmények, sokan járnak a meccsekre, akkor az újabb igényeket gerjeszt, és folytatódik ez a trend, ki tudja meddig. Az ajkai sport nagyot fejlődött az utóbbi években, a közönség hálás ezért, a város lakossága is elismerik az eredményeket. A város ereje megmutatkozott eddig is, és ez folytatódik a továbbiakban.

- A sport kemény munka, küzdelem, sok embernek életcél. Folytatjuk a mozgalmat, reméljük, hogy sok embernek örömet okozunk. Köszönjük, hogy Ajka sportját ilyen szintre emelték, kívánok sok jó eredményt, ahhoz sok erőt, jó egészséget és a sport mellett élvezzék az életét. - szólt a polgármester.

Geri Gyula, a Sportváros Nonprofit Kft ügyvezetője a 2023-as évet értékelő beszédében kiemelte, hogy a Sportváros Nonprofit Kft. létrehozása, 2016, óta

sokat fejlődött a város sportélete, azonban még vannak tennivalók. Jelenleg 38 sportegyesület működik, csaknem fele az első-vagy másodvonalban, az utánpótlás korcsoportban 2400 fiatal sportol. Rákoncentráltak a versenysportra, de a felnőtt lakosságot is szeretnék bevonzani. A 27 ezer lakosból még 20 nincs a látókörükben annak ellenére, hogy ma sokkal többen mozognak, mint 2016-ban. Egy ekkora város 38 egyesületet nem tud önmaga eredményes sportolókkal ellátni, ezért a térség lakosait is bevonzották. A 15 kilométeres körön belüli települések mindegyikéből vannak sportolók, akik napi szinten vesznek részt az edzéseken.

Fotó: Gyarmati László/Napló

Az ügyvezető hozzátette, az infrastruktúra is fejlődik, tavaly a sportcsarnok épülete újult meg, a lőtéren beruházás is várhatóan heteken belül befejeződik és elkezdődik a szakmai munka a 24 állásos lőtéren, amely Magyarország egyik legnagyobbja. Az egykori Civil Házból az átalakítást követően küzdősportok háza lesz, a Padragi sporttelep városi tulajdonba kerülésén is dolgoznak, az uszodában is terveznek új beruházásokat.

Ha a városban jó a sport, a gazdaság, az oktatás, az egészségügy az hosszú távon biztosítja a lakosság megtartását.

A felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók az Ajka Kampuszon diplomát szerezhetnek, így nagyobb eséllyel maradnak a városban, ami az itt működő gazdasági társaságoknak is előnyös. Jelenleg 50 sportoló vagy család él Ajkán, akik a sport miatt költöztek ide.