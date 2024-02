A tabella végén árválkodó, az eddig eltelt 14 fordulóban csak két sikernek örülhetett, így négypontos bakonyiak a múlt heti „tavaszi” rajton a Március 15. utcai csarnokban kaptak ki a Dabas KC-tól (29-31). Danyi Gábor edző együttesének ezúttal is akadtak fellángolásai, de még mindig sok hiba tarkította a játékát, időnként kishitűnek tűnt. A produkciójukból hiányzott az átütőerő, pontatlanok voltak, az ellenfél jobb és egységesebb gárda benyomását keltette. Tomori Győző, a dabasiak trénere azért dicsért is, mondván, a hétvégén látott veszprémi műhely – amely a hajrában sem adta fel a küzdelmet – jobb, mint az őszi.

Hári Leventéék a tíz ponttal a tizedik helyen álló balatonbogláriakhoz utaznak, akiket ősszel is két vállra fektethettek volna, hiszen az első félidőben többször is vezettek három-négy góllal, a 45. percben 23-20-ra, aztán mély hullámvölgybe kerültek: képtelenek voltak megújulni, a rivális pedig kihasználta a megingásukat (25-29). A bajnokságot jól indított akadémisták mostanság ugyancsak rossz formát mutatnak, a legutóbbi nyolc fellépésükből csak egyet nyertek meg, azt is egyetlen góllal. Hétvégén Komlón kaptak ki (28-24). Ilyenformán számukra is létfontosságú a felek előtt álló párharc. A bennmaradásért harcoló mieink újra pontszerzési kényszerben vannak, ám ha terveiket siker koronázná, akkor léphetnének egyet a céljaik felé. A napokban azon dolgoztak, hogy meg tudják ugorni az újabb akadályt, ehhez pedig mindent egy lapra kell feltenniük. Ha az eddiginél lendületesebbek lesznek, élnek a kínálkozó lehetőségeikkel, stabilizálják a védelmüket, hatékonyabban támadnak és karakteresebbé válnak, akkor átszakadhat a gát: diadalittasan térhetnek haza. Egy esetleges győzelem pedig erőt adhatna nekik a folytatáshoz.