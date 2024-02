FC Porto-Telekom Veszprém 26-40 (11-21)

Porto, 1166 néző. V.: K. Gasmi, R. Gasmi, FC Porto: Rema Marques – Martínez 3 (2), Fernández 5, Silva 1, Plaza 3, Veitia Valdes 1, Fernandes 1. Csere: MITREVSKI (kapus), Brannberger 2, Sousa 3, Laeso 3, Magalhaes, Branquinho 3, Brandao 1, Diocou. Edző: Carlos Resende.

Telekom Veszprém: CORRALES – Gasper Marguc 2, REMILI 5, FABREGAS 5, Ligetvári, EL-DERA 5, Descat 3. Csere: JENSEN (kapus), J. OMAR 6 (2), Mahé, Sandell, PESMALBEK 4, Nilsson 3, Koszorotov 3, Elísson 2, Casado 2. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2.

A vendégeknél először került keretbe a friss szerzemény, Mike Ulrich Jensen kapus. Ignacio Biosca, Nagy Bendek és Mikita Vajlupau maradt ezúttal ki.

Kiválóan kezdett a Veszprém, Jahja volt nagyon aktív, de Corrales védései is figyelemre méltóak voltak, 1-6 után időt is kellett kérniük a hazaiknak. Ez nem hatott, Corralesnek egyszerűen nem lehetett gólt lőni, remekelt a spanyol kapus, 1-8. Mutatott életjelet a folytatásban a Portó, de a bakonyiak továbbra is uralták a játékot, 15. perc: 6-13.

Az edzők forgatták csapataikat, a házigazda megpróbálkozott a 7 a 6 elleni játékkal. A Porto rohant, de sokat hibázott, emellett Corrales több mint 50 százalékos védési hatékonysággal állt. A 20. percben Koszorotov 7-15-re alakította az állást.

Corrales teljesen elbizonytalanította a portugál lövőket, a 23. percben már tíz volt a felek között a különbség, 7-17.

A Veszprém védekezésben és támadásban is magasan riválisa fölé nőtt, nem beszélve a kapusok közötti különbségről, az első félidőt Corrales 13 védéssel zárta, a portugál hálóőrök pedig együttesen kettővel.

Az első 30 percet követően már 21 gólnál jártak a bakonyiak, a portugálok 11-nél. A folytatásban látszott, nagyon figyelnek arra a hazaiak, hogy jobban célozzanak, mint a szünet előtt. Ez össze is jött, persze csak részsikerként, hiszen felzárkózásra így sem volt sansza a Porto gárdájának, 40. perc: 18-28.

Az új szerzemény, Jensen is pályára került, és a dán gyorsan be is mutatta első veszprémi védéseit.

Az 50. percben 19-34 állt az eredményjelzőn, a Veszprémnek még volt kedve játszani, a portugálok legszívesebben már hazamentek volna. Nem volt elég Corrales remeklése, Jensen kapus is kiválóan teljesített, rövid idő alatt jutott el öt védésig.

A hazaiknál egyedül Mitrevski kapus volt dicsérhető, a kapus igyekezett felnőni kollégáihoz.

Kiütéses sikerrel kezdte a BL-tavaszt a Veszprém és ez plusz erőt adhat a csoportkör folytatására. Legközelebb, jövő csütörtökön, hazai meccsen a dán GOG lesz a Telekom ellenfele.