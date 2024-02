A veszprémiek természetesen ezúttal sem egyedül utaztak, hűséges szurkolóik közül sokan most is a helyszínen biztatják majd őket. Szükség is lesz rá, hiszen a portugálok hazai pályán szívós riválisnak számítanak. Egyébként a találkozó esélyese a magyar bajnok, amely jelenleg harmadik csoportjában. Az összecsapás 20.45-kor kezdődik Portóban.

A bakonyi drukkerek máris remek hangulatban vannak, metrón (is) énekelve hangolódnak az esti BL-meccsre: