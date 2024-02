Ezen a mindkét irányból végig kitáblázott, de nem a hagyományos kerékpárúton vezető túraútvonalon könnyebb és nehezebb terepszakaszok váltják egymást, melyek új kalandokat ígérnek a bringásoknak. Az új nyomvonalon egységes jelrendszer vezeti végig a kerékpárosokat 263 irányjelző táblával. A BalatonBike365 hálózat segítségével bármelyik part menti településről is könnyen lehet csatlakozni a KalandKörre, a GPS alapú tájékozódást pedig az ingyenesen letölthető BB365 applikáció segíti.

A KalandKör sok, a parttól távolabb lévő turisztikai attrakciót érint, de nem nélkülözi a Balaton közelségét sem, időnként vissza-visszatér a partra. A KK400 teljesítésének időbeli mérését 50 kihelyezett QR-kód segíti, melyeket a telefonnal leolvasva akár másodperces pontossággal versenyezhetünk magunkkal, barátainkkal, sporttársainkkal.

– A KalandKör megalkotásának gondolatát két dolog vezérelte. A legnépszerűbb kerékpárturisztikai termék hazánkban egyértelműen a Balaton-kerülés, de ezt már nagyon sokan többször is teljesítették a tó partján futó kerékpárúton, és új kihívást és élményt keresnek a térségben. Elsősorban nekik kínál új alternatívát ez a nyomvonal, mely tökéletes alapja lehet egy többnapos vagy több egynapos, de mindenképpen új formátumú tókerülésnek. A teljes táv szakaszokra (12) bontásával is a desztináció többszöri felkeresését kívánjuk ösztönözni. A szakaszokat úgy választottuk ki, hogy azok kihívást és kalandot jelentsenek mindenkinek, de ne legyenek túlzottan nehezek – sorolta Princzinger Péter, a VisitBalaton Nkft. ügyvezetője.

– Másodsorban, szerettük volna megalkotni hazánk legnagyobb és összefüggő gravel-útvonalhálózatát. Ez az Amerikából indult kerékpározási forma a legnagyobb trendnek számít most világszinten a bringásoknál, már a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség is külön szakágként kezeli, melynek világ és Európa-bajnokságot is rendeznek, és 2024-ban az országos bajnokság is debütál. A KalandKör nyomvonala a hazai és nemzetközi szakújságírók véleménye alapján is igazi gravelparadicsomnak számít.

Ami pedig a játékos versengés részét illeti: egy rövid regisztráció után és minden szakasz sikeres teljesítését követően letölthető, a közösségi médiában megosztható online oklevelet kapnak a bringások, valamint személyre szabottan gyűjthetik a teljesített szakaszokat, melynek időtartama egy online „eredménylistában” látszódik. Így folyamatosan láthatjuk, hogy ki melyik szakaszon mennyivel javította meg a korábbi saját idejét, illetve azt is, hogy az abszolút időeredmények tekintetében hol áll. Amennyiben valaki mind a 12 részszakaszt teljesíti, emlékül egy BB365 ajándékkal lesz gazdagabb – mondta Princzinger Péter.

A változatos, gyönyörű tájak magukért beszélnek, hiszen a Balaton-felvidéki, a zalai vagy a somogyi utak különböző világokba vezetnek. Aki szereti várromokat, szívesen pihen meg csendes falvakban, esetleg finom borokat is kóstolna, egyikről sem kell lemondania, ha a KalandKör400-on indul el. Az új kerékpárturisztikai termék lehetőséget ad olyan helyekkel bővíteni a kedvenc balatoni látnivalók listáját, ahova eddig a kerékpárosok csak nagyon nehezen juthattak el.