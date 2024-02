Elindult az Év Sportolója szavazásunk, amelyben négy kategóriában várják a Veol.hu olvasóinak voksait a jelöltek. Férfi és női egyéniben, valamint férfi és női csapatban. A közönségszavazás március 3-án 10 óráig tart. Az előttünk álló napokban egyesével bemutatjuk a jelölteket, ABC-sorrendben. Következzen az Év Női Sportolója kategóriából Kéri Bianka atléta.

Kéri Bianka az Év Sportolója szavazáson a női egyéni kategóriában várja a voksokat

Forrás: beküldött

Kéri Bianka részt vett a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságon, a váltóval és a mix váltóval is új országos csúcsot ért el 4x400 méteren. Egyéniben, 800 méteren elődöntőbe került, és végül a 23. helyen zárta a rangos eseményt. Emellett több már szép eredménnyel is büszkélkedhet. Az Európa-játékokon a veszprémi Sportolj Velünk SE (SVSE) versenyzője a második helyen végzett, míg a felnőtt országos bajnokságon 400 és 800 méteren is a dobogó tetejére állhatott. Edzője Tóthné Stupián Anikó.

