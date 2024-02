PLER-Budapest - Telekom Veszprém 23:36 (11:20)

Budapest, 1000 néző. V.: Asztalos, Szalay.

PLER-Budapest: Borsos, Takács – Zobec 3, Fekete, Várszegi 3, Groff 3, Chaouachi, Tóth 3, Sunajko 2, Simotics 2, Andelic 1, Bak 2, Alan 1, Zalai 2, Fodor 1, Farkas. Edző: Horváth Attila.

Telekom Veszprém: Corrales, Jensen – Omar 3, Descat 4, Sandell 4, Nilsson 4, Elísson 3, Ligetvári, Végh 1, Mahé 2, ElDeraa 3, Pechmalbec 2, Vailupau 3, Casado 3, Kosorotov 4. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 2/2.

Hamar felvette a ritmust a Telekom Veszprém, és az 5. percben már 1-4 szerepelt az eredményjelzőn. Hugo Descat még kettőt rátett a különbségre, és a hazaiak mestere egyből időt kért. A játékmegszakítás után sem tudták túlságosan megnehezíteni a bakonyiak dolgát a hazaiak. Negyedóra játék után Sandell, Nilsson, Koszorotov és Mahé érkezett a pályára. Nilsson kétperces kiállítását kihasználta a hazai alakulat és öt gólra zárkózott, jött is az időkérés Momir Ilicstől. A folytatásban rohamozott a Veszprém, és a félidőre kilenc gólos előnnyel mehettek Ilicsék.

Fordulás után Elísson emelte tízre a különbséget. A 40. percben Momir Ilics bizalmat szavazott Végh Bálintnak, aki a veszprémi utánpótlásban pallérozódik. A fiatal játékos remekül szállt be, és hamar feliratkozott ő is a góllövő listára. A hajrára kanyarodva Ligetvári Patrik is lehetőséget kapott a támadásban. A fővárosiak a végén próbáltak kozmetikázni az eredményen, de a véghajrában is dominált a Veszprém.

Horváth Attila: – Szeretnék gratulálni a Veszprémnek a mai győzelemhez. Külön köszönöm nekik, hogy nem becsültek le minket és az elejétől kezdve teljes erőbedobással játszottak. Ezt sajnos a saját csapatomról nem mondhatom el. Azt láttam, hogy az első pillanattól kezdve feladtuk a találkozót és ez az, ami zavar engem. Tisztességesen ki lehet kapni, de így nem. Sokkal többet várok el a fiúktól és mindenkinek akarnia kell a pályán. Rengetek hibánk volt, így egy kicsit csalódott vagyok. Köszönjük a szurkolóknak, hogy ennyien kijöttek és buzdítottak minket.

Momir Ilics: – Nagyon fontos győzelmet arattunk. Csütörtökön Portugáliába játszottunk, pénteken jöttünk haza, így érthető, hogy mindenki fáradt volt. Ezért is örülünk annyira ennek a sikernek.