Pribék István tréner vezetésével a Balatoni Jegesmedvék Balatonalmádiban, a Budatava strandon fürdőznek február 17-én, szombaton 10 órától. Február 18-án, vasárnap szintén 10 órától Balatonakarattyán, a Bercsényi strandon csobbannak a téli Balatonban, ahol szaunázásra is lesz lehetőség. A biztonságos, vezetett fürdést, melyhez kezdők is csatlakozhatnak, speciális légzés és parti bemelegítés előzi meg. A jegesmedvék mellé a Balatoni Kör is odaállt, ők javasolták a Balaton téli körbefürdését.