BKSE-Eger 29-17 (16-8)

Balatonfüred, 350 néző. V.: Nagy, Túróczy. Balatonfüred KSE: Bősz – Hornyák P. 9 (5), Németh B. 1, Szűcs B. 3, Szretenovics 4, Kemény, Bóka 1. Csere: Andó (kapus), Varga 2, Szmetán M. 2, Szöllősi B. 3, Sikosek, Dénes, Kljun 2, Malinovic 2. Edző: György László.

Eger: Ágoston – Lezák, Nastaj 5, Döme 1, Tóth K. 3, Kavin, Száva 3. Csere: Marczika (kapus), Kiss G. 1, Tóvizi 3, Boros, Bajus, Oliveria 1, Maracskó. Edző: Tóth Edmond.

Kiállítások 8, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 1/1.

Az év első mérkőzését a Balatonfüredi KSE várta esélyesként, de azt egyik csapat sem felejtette el, hogy tavaly szeptemberben az Egernek sikerült meglepnie és megvernie a Balaton-partiakat. Igaz, akkor a BKSE idegenben maradt alul, és Tóth Edmond alakulata vendégként nem számít túl acélosnak.

Arra viszont senki sem számított, hogy minimális ellenállást sem tud kifejteni Füreden, ez persze a házigazda dicsérete is. Csak az első 15 percben volt szoros a találkozó, 7-7 után a fürediek fokozatosan húztak el, 24. perc: 13-8. Az Eger leragadt nyolc gólon, a csapat a 17. perc után már nem tudott a szünetig a kapuba találni, a rossz sorozat végül a 34. percben ért véget, ekkor 17-9 állt az eredményjelzőn.

Bősz Dániel az első játékrészben nyolc védést mutatott be, a kapus remek formában volt, no és persze a védekező játékosok is jól dolgoztak előtte.

Korán lefutott a meccs, az Eger persze igyekezett összekapni magát, de reális esélye már nem volta pontszerzésre. Magabiztosan gyűjtötte be a pontokat a BKSE, amely kedden a Magyar Kupában lép pályára, a NEKA vendége lesz.